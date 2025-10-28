Balıkesir'de boşaltılan 3 bina depremde yıkıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre saat 22.48'de merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 6.1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

İstanbul ve İzmir başta olmak üzere Marmara ile Ege Bölgelerindeki birçok ilde de hissedilen depremin 5.99 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Saat 22.50'de 4.2, 22.51 ve 23.04'te 4 büyüklüklerinde artçı depremler de yaşandı.

3 BİNA YIKILDI

Deprem sonrasında bölgede 3 binanın yıkıldığı öğrenildi.

Daha önceki depremde hasar gören ve riskli olduğu için boşaltılan 3 binadan 2'si tamamen, 1'i ise kısmen yıkıldı.

Bölgeye çok sayıda AFAD ekibi ile gönüllü arama kurtarma ekibi sevk edildi.

Ekipler bölgede hasar tespit çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ekiplerin deprem bölgesinde taramalar yaptığını söyledi.

Daha önce meydana gelen, hemen hemen aynı büyüklükteki depremden olumsuz etkilenen ve kullanılmayan 3 binanın ve 2 katlı dükkanın yıkıldığını belirten Yerlikaya, bu binalarda yaşayan olmadığını dile getirdi.

Köylerin taramalarının da yapıldığını ifade eden Yerlikaya, elektrik kesintisi yaşandığını belirterek Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ekiplerinin bunun sebebini bulup kesintiyi sonlandırmak için çalıştıklarını söyledi.

Yerlikaya, şunları kaydetti:

Biz yoldayız, İstanbul'dan çıktık. Uçakla gidemiyoruz olumsuz hava koşulları sebebiyle. Anbean, devamlı suretle gelişmelerden vatandaşlarımıza bilgi vereceğiz. 'Tekrarından Rabb'im hepimizi korusun' diyoruz. Tekrar ediyorum, can kaybı yok. Kullanılmayan 3 bina, 1 dükkan yıkılan enkazımız var. Bunlar daha önceki depremden zarar gören binalar.

HASARLI BİNALARA GİRİLMEMESİ UYARISI

AFAD, depremin ardından bölgedeki hasarlı yapılara girilmemesi uyarısında bulundu.

Yapılan açıklamada deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerektiği belirtilerek, "Riskli binaların çevresinde bulunmayın. İletişiminizi kısa mesaj servisi (SMS) ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden sürdürün. Resmi birimlerin uyarılarını takip edin" ifadelerine yer verildi.

TAMP DEVREYE ALINDI

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan bir başka açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı: