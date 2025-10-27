Balıkesir'de 6.1 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve İzmir'de hissedildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Son dönemde Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde meydana gelen depremler sıklaştı.

Balıkesir'den şiddetli bir deprem haberi geldi.

6.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre saat 22.48'de merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 6.1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

İstanbul ve İzmir başta olmak üzere Marmara ile Ege Bölgelerindeki birçok ilde de hissedilen depremin 5.99 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

AFAD verilerine göre saat 22.50'de 4.2, 22.51 ve 23.04'te 4 büyüklüklerinde artçı depremler de yaşandı.

EKİPLER SAHA TARAMALARINA BAŞLADI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremle ilgili ekiplerin saha taramalarına başladığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" ifadelerini kullandı.

SINDIRGI'DA BİNA YIKILDI

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde daha önceki depremde hasar gördüğü öğrenilen boş bir bina yıkıldı.