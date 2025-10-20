Balıkesir'de cezaevi firarisi tarafından öldürülen uzman çavuşun dayısı konuştu

Cezaevi firarisi Balıkesir'de dehşet saçtı...

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 19 Ekim akşamı meydana gelen olayda, cezaevinden firar eden 36 yaşındaki Mustafa Emlik, aracını gasbettiği 29 yaşındaki Uzman Çavuş Kemal Ekri'yi silahla öldürdü.

RESMİ CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

Saldırılarına devam eden Emlik, kaçmaya çalıştığı sırada bir kişiyi daha öldürüp 2'si polis, 7 kişiyi de yaraladı.

Saldırgan Emlik, polisle çıkan çatışmada hayatını kaybederken Uzman Çavuş Kemal Ekri'nin cenazesi, Edremit 19'uncu Komando Tugay Komutanlığı'nda gerçekleştirilen resmi tören sonrasında dün Ankara'ya getirildi.

Ekri için Etimesgut ilçesinde yer alan Ahi Mesud Söğüt Camisi'nde resmi cenaze töreni düzenlendi.

1 HAFTA ÖNCE BALIKESİR'DE YENİ GÖREVİNE BAŞLADIĞI ÖĞRENİLDİ

Uzman çavuşun cenazesi, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Elvanköy Mezarlığı'na defnedildi.

Ekri'nin, bir hafta önce Balıkesir'de yeni görevine başladığı öğrenildi.

ACILI AİLE GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Törende, Ekri'nin ailesi, yakınları ve mesai arkadaşları yer aldı.

Uzman çavuşun Türk bayraklı tabutuna sarılan acılı aile fertleri ise gözyaşlarına hakim olamadı.

"7 YILDIR ZATEN YURT DIŞINDA OPERASYONLARDAYDI"

Ekri'nin dayısı Oktay Baranlıoğlu, şu ifadeleri kullandı:

Acımız tarif edilmez. Çok üzgünüz. Böyle olması bizi çok üzdü. 7 yıldır zaten yurt dışında operasyonlardaydı. Birliği Balıkesir'de olduğu için oraya da 1 hafta önce gitmişti. 4 Ekim'de kardeşinin düğünü vardı. Düğünden sonra gönderdik. 7 yıldır Suriye gibi yerlerde başına bir şey gelmedi. Bu toplumdan bu insanları toplasınlar. Kurtulmak istiyoruz. Bunlar artık bizim mahallelerimize, sokaklarımıza, şehirlerimize kadar girmişler. Gerçekten çok tarifsiz acı yaşıyoruz. Vatan sağ olsun.

UZMAN ÇAVUŞ EKRİ'NİN KARDEŞİ: "BENİMLE İLGİLİ HAYALLERİ VARDI, 'SEN DE ASKER OLACAKSIN' DİYORDU"

Törende asker üniforması giyen Uzman Çavuş Ekri'nin kardeşi Burak Ekri, ağabeyiyle birlikte asker olma hayallerinin olduğunu belirterek, şöyle dedi:

Her şeyime ağabeyim yardımcı olurdu. Kalleş bir saldırının kötü bir sonucu oldu. Çok acılıyız. Bu zamana kadar hep en iyisini, devletine en iyi katkıyı sağlamaya çalıştı. Irak'ta, Suriye'de, Libya'da görev yaptı. Daha bizim bilmediğimiz birçok yerde görev yaptı. Sonucu bu olmamalıydı. Çok başarılı bir askerdi. Ben de çok severdim, o da beni çok severdi. Hayalleri vardı. Benim üzerimde hayalleri vardı. Bana diyordu ki, ‘Birlikte göreve gideceğiz, sen de asker olacaksın. Ben seni eğitiyorum' derdi. Bana da çok güvenirdi.