Balıkesir'de çıkan yangında 15 ev kullanılamaz hale geldi

Türkiye, orman yangınlarıyla mücadele ediyor...

Kırsal Köseler Mahallesi'nde bir evde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

15 EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yangının kısa sürede büyüyerek diğer evlere sıçraması sonrası 15 ev kullanılamaz hale geldi.

KONTROL ALTINA ALINDI

Mahalle sakinlerinin de söndürme çalışmalarına yardım ettiği yangın, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin karadan, Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı helikopterin ise havadan desteğiyle kontrol altına alındı.