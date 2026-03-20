Balıkesir'de hudut kapısında 'Midilli' yoğunluğu bu bayram düşüş gösterdi

Türkiye Ramazan Bayramı'nı kutluyor...

Bayramda tatil rotasını oluşturan vatandaşlar, hudut kapısını hareketlendirdi.

YOLCU SAYISI, GEÇEN SENEYE ORANLA DÜŞÜŞ KAYDETTİ

Ramazan Bayramı tatilini Yunanistan'ın Midilli Adası'nda geçirmek isteyen tatilciler, Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki deniz hudut kapısını kullandı.

Ancak önceki bayramlarda 4 ile 5 bin arasında değişen yolcu sayısı, bu bayramda bin 600 kişi olarak kayıtlara geçti.

SAVAŞ VE HAVA DURUMU ETKİLEDİ

Tur acentesi sahibi Ali Jale, sayının düşük olmasında savaş ve hava şartlarının etkili olduğunu belirtti.

Jale, kapıda vize uygulamasının devam ettiğini ve Midilli'ye gidenlerin büyük bölümünün bu uygulamadan yararlandığını söyledi.

Bayram tatilini Midilli'de geçiren tatilcilerin, pazar günü Ayvalık'a dönüş yapacakları bildirildi.