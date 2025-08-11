Balıkesir'de kaç artçı deprem oldu? İşte, 3 şiddetinin üzerinde gerçekleşen artçılar

10 Ağustos Pazar günü saat 19.53’te merkez üssü Balıkesir Sındırgı olan bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durumu Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre söz konusu depremin şiddetinin 6.1 büyüklüğünde olduğu kaydedildi.

10’un üzerinde binanın yıkıldığı depremin ardından devam eden artçı depremler endişe yarattı. İşte, 6.1’lik depremin ardından gelen 3 şiddetinin üzerindeki artçı depremler…

BALIKESİR'DE KAÇ ARTÇI DEPREM OLDU?

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından, saat 23.49 itibarıyla ilçede en büyüğü 4,6 olmak üzere 100’den fazla artçı sarsıntı kaydedildi.

Depremin hemen ardından saat 20.01'de 4,6, saat 20.04'te 4,1, saat 20.06'da 4, saat 20.32'de 4,2, saat 21.27'de 4,1, saat 21.31'de 4,2 ve saat 22.12'de 4,1 büyüklüklerinde depremler oldu.

Sındırgı'da son olarak saat 08.50'de 3,7 büyüklüğünde bir deprem daha oldu.

