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İHA

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı ve Burhaniye Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında sahte engelli raporu düzenleyerek kamu zararına yol açan bir şebekeyi deşifre etti.

Şüphelilerin, hasta veya engel oranı düşük kişilere para karşılığında gerçeğe aykırı raporlar temin ettiği, böylece ÖTV indirimi, erken emeklilik, evde bakım ücreti ve ücretsiz ulaşım kartı gibi toplam 30 ayrı haktan usulsüz yararlanıldığı belirlendi.

26 KİŞİ ADINA SAHTE RAPOR DÜZENLENDİ

MASAK verileri üzerinden yapılan analizlerde, 21 aracı şahıs üzerinden 26 kişi adına sahte engelli raporu düzenlendiği değerlendirildi.

Balıkesir merkezli olarak 9 ilde Balıkesir, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kocaeli, Adana, İstanbul, Mersin, İzmir ve Antalya’da eş zamanlı operasyon yapıldı.

12 ARAÇ SAHTE RAPORLA ALINMIŞ

Operasyonlarda 3 cep telefonu, 1 bilgisayar ve 34 sahte sağlık raporu ele geçirildi.

ÖTV muafiyeti ile usulsüz alınan 12 otomobile el konuldu.

Toplam 50 şüpheli gözaltına alındı, örgüt yapılanmasında yer aldığı değerlendirilen 3 kişi ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.