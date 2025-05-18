Balıkesir’de trafik kazasında 4 kişi yaralandı

İHA
Balıkesir’in Havran ilçesinde gece saatlerinde yaşanan trafik kazasında, R.B. yönetimindeki araç henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak tek taraflı kaza yaptı.
Kazada araçta bulunan 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ve sağlık ekipleri, yaralılara müdahale ederek hastaneye sevk etti.
YARALILAR HASTANEYE SEVK EDİLDİ
Kazada yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
Kazanın kesin nedeni polis tarafından araştırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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