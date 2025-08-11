Balıkesir'deki deprem anından yeni görüntüler

Balıkesir sallandı..

Merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 6.1 büyüklüğündeki deprem, çok sayıda ilde hissedildi.

Artçı sarsıntıların devam ettiği bölgede, yıkılan binalarda da arama kurtarma çalışmaları tamamlandı.

Türkiye, Balıkesir'de yaşanan sarsıntı ile deprem gerçeğini bir kez daha hatırladı.

Balıkesir'deki depremin izleri gün ağarınca havadan görüntülenirken, bölgeden deprem anına ilişkin yeni görüntüler geldi.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem, güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, depremin şiddetiyle güvenlik kamerasının devrildiği ve vatandaşların panik anları yer aldı.

SARSINTININ ŞİDDETİYLE EŞYALAR DEVRİLDİ

Deprem anında cadde ve sokaklarda bulunan vatandaşların büyük panik yaşadığı, bazı kişilerin koşarak güvenli alanlara yöneldiği görüldü.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, sarsıntının şiddetiyle çevredeki bazı eşyaların devrildiği anlar dikkat çekti.

TEDBİR ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Depremin ardından ilçede ekiplerin sahada inceleme ve tedbir çalışmaları devam ediyor.