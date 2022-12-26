Bankalar duyurdu: Emeklilerin kredi borçlarını kapatıyoruz! İşte başvuru detayları...

Kredi borcu olan emeklilere müjde! Bankalar peş peşe açıkladı. Emeklilerin kredi borçları kapanacak. Peki nasıl başvuru yapılır? İşte detaylar...

Emekli vatandaşların kredi borçları için bankalar devreye girdi. Bu fırsattan bütün emekli vatandaşlar yararlanabilecek.

Geçtiğimiz aylarda kamu bankaları, çeşitli bankalarda kredi borcu olan emekli vatandaşlar için borç kapatma kredisini duyurmuştu.

Şimdi ise özel bankalar da duyuru yaptı. ING, Yapı Kredi, İş Bankası, TEB, QNB, Akbank, Garanti gibi özel bankalara borcu olan emekli vatandaşlar, borç kapatma kredisiyle borçlarını kapatabilecek.

Bankaların başlattığı bu kampanya, emekli vatandaşların gündeminde yerini aldı. İşte kampanyanın başvuru detayları…

Borç kapatma kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Bankaya giderek müşteri temsilcisi yardımıyla form doldurup başvuru yapabilirsiniz. Aynı zaman da online bankacılık üzerinden de kampanya başvurusu yapabilirsiniz.

İlgili bankanın uygulamasında “emekli” araması yapıp açılan bağlantıda yer alan “özel banka kredisi” seçeneğini seçerek hızlıca başvuru yapabilirsiniz.