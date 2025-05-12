İHA
Bartın'da kent merkezinde bulunan bir okulda, iki öğrenci sokakta çöpten buldukları jelibonları okula getirerek arkadaşlarına dağıttı.
Jelibonları tüketen öğrenciler, kısa süre içinde mide bulantısı ve kusma şikayetleri yaşadı.
17 ÖĞRENCİ HASTANEYE KALDIRILDI
Rahatsızlanan toplam 17 öğrenci, okul yönetimi ve velilerin ihbarıyla Bartın’daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyiye gittiği bildirildi.
NUMUNE ALINDI, SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yenilen jelibonlardan numune alınarak laboratuvar incelemesine gönderildi.
Jandarma ekipleri, olayla ilgili “gıdadan zehirlenme” şüphesiyle inceleme başlattı.
Yetkililer, benzer durumların yaşanmaması için velileri ve çocukları gıda güvenliği konusunda uyardı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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