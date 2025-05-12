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Bartın'da çöpte bulunan jelibonu yiyen 17 öğrenci hastanelik oldu

Bartın'da çöpte bulunan jelibonu yiyen 17 öğrenci hastanelik oldu Kent merkezinde bir okulda iki öğrencinin çöpte bulup arkadaşlarına dağıttığı son kullanma tarihi geçmiş jelibonlardan yiyen 17 ortaokul öğrencisi zehirlendi. Hastaneye kaldırılan çocukların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.