Bartınlı inşaat işçileri, Rusya'daki 8.8'lik deprem anını görüntüledi

Rusya'nın doğusunda yer alan Kamçatka bölgesinde, 8.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ülkede can kaybı yaşanmazken, afet sonrası yaşanabilecek olumsuzluklara karşı alarma geçildi.

TSUNAMİ UYARISI YAPILDI

Depremin ardından, Rusya, Japonya, Meksika ve ABD'nin Alaska ve Hawaii eyaleti, Pasifik Okyanusu kıyıları ile Pasifik Adaları'na yönelik tsunami uyarısı yapıldı.

Yerin 20,7 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem sonrası yapılan uyarıda, Rusya ve Japonya'nın pasifik kıyıları ile Pasifik Adaları'nda dalga boyunun 3 metreyi bulabileceği belirtildi.

TÜRK İŞÇİLER, DEPREM ANINI KAYDETTİ

Kamçatya'ya Bartın'dan inşaatlarda çalışmak için giden Türk işçiler, deprem anını cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Panik yaşanan o anlarda, Türk işçilerinin konuşmaları ile inşaat halindeki binanın ve demirlerin sallanması da görüntülerde yer aldı.

Görüntülerde, işçilerin dakikalarca süren bu şiddetli depremi sakinlikle karşıladıkları kaydedildi.

"NEREDEN BAKSAN BİR DAKİKAYI GEÇTİ"

O anları kaydeden işçinin "Büyük deprem oluyor şu anda, nereden baksan 7-8 var" cümleleriyle anlattığı afet, sarsıntının büyük oranda hissedildiğini aktardı.

İşçi, inşaat halindeki binayı göstererek, "Vallahi sallanıyor, hala devam ediyor. Nereden baksan bir dakikayı geçti." derken deprem dakikalarca sarsmaya devam etti.

DEPREM SIRASINDA GÜLDÜKLERİ ANLAR GÖRÜNTÜLERE YANSIDI

İşçinin, depremin 1 dakikayı aşarak, sarsmaya devam ettiği o anlarda ise, "Ne durması, daha çok sallanmaya başladı şu anda" ifadelerini kullanması, afetin şiddetini gözler önüne serdi.

Görüntülere, deprem hala devam ettiği sırada, inşaat alanındaki diğer işçilerin kendi aralarında güldükleri anlar da yansıdı.