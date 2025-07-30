Tsunami dalgaları ABD'nin Hawaii kıyılarına ulaştı

Rusya'nın Kamçatka bölgesinde meydana gelen 8.8 büyüklüğündeki dev depremin ardından Pasifik Okyanusu’nda tsunami oluştu.

Dev dalgalar, önce Rusya kıyılarında yıkıma neden oldu.

Pasifik havzasındaki birçok bölge ve ülke için tsunami uyarıları verilirken Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, depremin ardından meydana gelen tsunami nedeniyle Severo-Kurilsk şehrinin bir kısmının sular altında kaldığını bildirdi.

TSUNAMİ DALGALARI HAWAİİ'YE ULAŞTI

Okyanusta oluşan tsunaminin ABD'ye ilerlediği bilgisi ülkede paniğe neden oldu.

Özellikle Hawaii eyaletinde yerel halk ve turistler için tahliye alarmları çaldı.

Eyalette korkunç bir kaçış trafiği başlarken, tsunami dalgalarının bölgeye ulaştığı görüldü.

Amerika kıtasına giriş yapan tsunami dalgaları, Hawaii sahil şeridinde hareketliliğe sebep oldu.

GÖKKUŞAĞI VE IŞIK OLAYLARI GÖZLEMLENDİ

Bazı bölgelerde 3 ila 5 metreyi bulan dalgalar karaya vururken, olağanüstü bir doğa olayı daha yaşandı.

Tsunami felaketinin habercisi olan soluk renkli gökkuşağı ve sarmal bulutlar, Hawaii'de görüldü.

Gökyüzünü kaplayan mavi-yeşil ışık huzmeleri bölge halkı tarafından kayda alındı.

DALGA YÜKSEKLİĞİ 3 METREYİ BULABİLİR

Hawaii Valisi Josh Green, “Bu bir plajı vurup geçmeyecek; adaların etrafını saracak bir dalga olacak. Kıyılardan hemen uzaklaşın.” açıklamasında bulundu. Honolulu Belediye Başkanı da benzer şekilde halktan yüksek kesimlere çıkmalarını istedi.

Tahminlere göre, bazı kuzey Hawai kıyılarında dalga yüksekliği 3 metreye (yaklaşık 10 ft) kadar ulaşabilir.

"TARİHİN TEKRAR ETME İHTİMALİYLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

Yaşananlar, Hawaii halkında büyük bir korku yarattı. Çünkü 1952 yılında Kamçatka açıklarında meydana gelen 9 büyüklüğündeki deprem, benzer şekilde dev dalgaların Pasifik’i aşarak Hawaii kıyılarına ulaşmasına neden olmuş, onlarca kişinin hayatını kaybettiği, kıyı şeridinin tamamen sular altında kaldığı büyük bir yıkım yaşanmıştı.

Bugünkü gelişmeler o felaketi hatırlattı.

Honolulu Belediye Başkanı, “Bu yalnızca bir doğa olayı değil; tarihin tekrar etme ihtimaliyle karşı karşıyayız” dedi.