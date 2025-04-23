Başıboş köpek savunucularından skandal deprem paylaşımları

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İstanbul’da yaşanan depremler, şehirde büyük bir paniğe yol açtı.

Marmara Denizi merkezli, Silivri açıklarında saat 12:13’te başlayan sarsıntılar, önce 3.9, ardından 6.2 ve 4.9 büyüklüğünde depremlerle devam etti.

AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre, artçı sarsıntılar hala sürerken, vatandaşlar korkuyla kendilerini sokağa attı.

BAŞIBOŞ KÖPEK SAVUNUCULARINDAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIMLAR

Toplumun büyük bir kesimini korkuya ve paniğe sürükleyen depremler, bazı marjinal gruplar için provokasyon fırsatına dönüştü.

Her fırsatta sokak köpeklerinin hayatını insanların önüne koyan bazı sözde hayvanseverler, sosyal medyada depremle ilgili yaptığı skandal paylaşımlarla tepki topladı.

"DÜNYANIN EN BÜYÜK ZEVKİ SİZİ ÇARESİZ GÖRMEK"

Bu gurühtan olan bir sosyal medya kullanıcısı, toplumun hassasiyetlerini ve korkularını hiçe sayarak şu paylaşımda bulundu:

"Bir depremlik canınız var nasıl sokaklara döküldünüz. Anlayın hayvanlar bu daha hiçbir şey beter olun inşallah zalim insanoğlu. Dünyanın en büyük zevki sizi çaresiz görmek…”