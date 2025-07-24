Basra ve Afrika sıcakları Türkiye'ye geri dönüyor

Kuzey Yarımküre genelinde etkisini artıran sıcak hava dalgaları, Avrupa ve Asya’da rekor seviyelere ulaştı.

Yunanistan’dan ABD’ye, Çin’den Fransa’ya kadar birçok ülke aşırı sıcak ve kuraklıkla mücadele ederken, Türkiye de temmuz sonunda ikinci büyük sıcak hava dalgasıyla karşı karşıya kalacak.

AFRİKA VE BASRA SICAKLARININ İKİNCİ DALGASI ETKİSİNİ GÖSTERECEK

Basra ve Afrika üzerinden gelen aşırı sıcaklar, önümüzdeki hafta Türkiye’de etkisini yeniden artıracak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve uzman değerlendirmelerine göre, ikinci sıcak hava dalgası pazar günü başlayacak ve yaklaşık 8 gün boyunca yurdu etkisi altına alacak.



İSTANBUL'DA SICAKLIK 41 DERECEYİ GÖRECEK

İstanbul’da bugün 34–35 derece dolaylarında seyreden sıcaklık, pazar gününden itibaren 40–41 dereceye ulaşacak.

Şu an esen kuzeyli rüzgar, havayı bir nebze serinletiyor ancak hafta sonundan itibaren rüzgarın da etkisini yitirmesiyle kentte nem ve sıcaklık daha da hissedilir hâle gelecek.



METEOROLOJİ: SICAKLIKLAR 6-12 DERECE ARTACAK

Basra ve Afrika üzerinden gelen kuru ve sıcak hava, yalnızca İstanbul’u değil, Türkiye genelinde etkili olacak. Meteoroloji kaynaklarına göre sıcaklıklar mevsim normallerinin 6–12 derece üzerine çıkacak.

Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’da termometrelerin 45 dereceye yaklaşması bekleniyor. Şanlıurfa ve Diyarbakır gibi bazı kentlerde 50 derece sınırına dayanabilecek sıcaklıklar görülebilir.

İstanbul’da ise 28 Temmuz Pazartesi ile 30 Temmuz Çarşamba arasında sıcaklıkların 40–41 derece aralığında seyretmesi öngörülüyor.