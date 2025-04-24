Batman'da Karatay İlkokulu’nda teneffüs sırasında nefes alamayan 7 yaşındaki A.İ., arkadaşlarının yardımıyla bahçedeki nöbetçi öğretmene götürüldü.

Sınıf öğretmeni Metin Elikçi, öğrencinin durumunu fark eder etmez heimlich manevrasına başladı.

“NEFES ALAMIYORDU, HEMEN MÜDAHALE ETTİM”

Metin Elikçi yaşananları şöyle anlattı:

Bahçede nöbetçiydim. Bir grup öğrenci yanıma geldi. İçlerinden biri (7 yaşındaki A.İ.) gözleri kızarmış, elleri titriyordu. Boğazını gösterdi, hemen heimlich manevrasına başladım. İlk etapta hafif davrandım ama nefes alamadığını görünce biraz daha bastırdım. Bir anda böğürünce rahatladığını gördüm. ‘İyi misin kızım?’ dedim, ‘İyiyim’ dedi. Hemen okul idaresine götürdüm.