Bayırbucak’taki Türkmen köylerinde orman yangınları sürüyor: İHH destekte

Suriye’nin Lazkiye iline bağlı Türkmen Dağı Bayır-Bucak mevkiinde 5 Temmuz’da başlayan orman yangını, rüzgârın etkisiyle hızla yayılarak geniş bir alanı etkisi altına aldı.

Yangını söndürmek için müdahaleler devam ediyor.

İHH Afet Yönetimi’ne bağlı ekipler de yangın bölgesine intikal ederek söndürme çalışmalarına katıldı.

Yangınlardan, Bayırbucak ve Qastal Ma‘af çevresindeki çok sayıda köy etkilendi.

Zorlu arazi, mayınlı alanlar ve rüzgâr, yangının hızlı yayılmasına sebep oldu.

BAZI BÖLGELERDE YANGIN YENİDEN ALEVLENDİ

Suriye Afet ve Acil Durum Bakanlığı, 62’den fazla itfaiye ekibi ve 250’ye yakın personel sevk etti. Türkiye, Ürdün, Lübnan’dan gelen helikopterlerle havadan müdahale güçlendi. Türkiye, 2 uçak, 11 araç ve personel desteği verdi.

Yangınlar, şiddetli sıcaklıklar, yüksek rüzgar, patlamamış mühimmatlar ve su kıtlığı sebebiyle hızla yayıldı.

İlk etapta yangının yüzde 90’ı kontrol altına alınmış olsa da, yangın bazı bölgelerde yeniden alevlendi.

İHH EKİPLERİNDEN ÇALIŞMALARA DESTEK

İHH ekipleri de, yangınların başladığı 5 Temmuz’dan itibaren yangın bölgelerine intikal ederek söndürme çalışmalarına destek verdi.

Yangının üçüncü günü itibarıyla vardiye sistemine geçen ekipler, müdahale çalışmalarına devam etti.

Türkmendağı Kastal ve El Bueke mevkiileri ile Kerenkük köyünde söndürme çalışmaları yapıldı.

Yangının kısmen kontrol altına alınması ve Türkiye'den desteğe giden hava araçlarının hummalı çalışmaları sebebiyle İHH ekipleri Suriye’den Türkiye’ye geçti. Olası bir destek talebine karşı 15 gönüllü göreve hazır bir şekilde bekliyor.