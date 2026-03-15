Bayram yolculuğunda yoğunluk: İstanbul çıkışlı otobüs seferlerinin yüzde 90’ı doldu

Ramazan Bayramı tatili ve eğitim kurumlarındaki ara tatilin aynı zamana denk gelmesiyle şehirlerarası otobüs yolculuklarına talep hızla arttı.

Bu da vatandaşların bilet bulmasını oldukça güçleştiriyor.

Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Genel Başkanı Birol Özcan, İstanbul çıkışlı ana seferlerin büyük bölümünün dolduğunu ve doluluk oranının yüzde 90 seviyesine ulaştığını söyledi.

Özcan, özellikle bayram dönemlerinde yolcu talebinin kısa sürede arttığını ve bu nedenle ek seferlerin devreye girdiğini belirtti.

EK SEFERLERDE DE YOĞUNLUK BEKLENİYOR

Ulaşım talebine yanıt verebilmek için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 29 Mart’a kadar ek seferlere izin verildiğini belirten Özcan, bayram ve ara tatilin birleşmesi nedeniyle ek seferlerde de yoğunluk yaşanmasının beklendiğini ifade etti.

Özcan, bayram günlerinde günlük otobüs sefer sayısının 1200 ila 1400 seviyesine çıkabileceğini belirterek sektörün bu dönemde ciddi bir hareketlilik yaşayacağını söyledi.

OTOGARDAKİ SEFER SAYILARI, SON DÖNEMDE DÜŞTÜ

İstanbul’daki şehirlerarası otobüs trafiğinde son aylarda düşüş yaşandığına dikkat çeken Özcan, Büyük İstanbul Otogarı için şu değerlendirmeyi yaptı:

Son 2,5 ayda günlük otobüs sayısı 700’lere kadar geriledi.

Daha önce bu rakam 1500-1800 civarındaydı.

Geçmiş yıllarda ise günlük sefer sayısı 2000’in üzerindeydi.

Bayram döneminde artan talep sayesinde sefer sayılarının yeniden yükselmesi bekleniyor.

ÇEVRİM İÇİ BİLET SATIŞLARINDA KOMİSYON TARTIŞMASI

Sektördeki önemli sorunlardan birinin de çevrim içi bilet satış platformlarının aldığı yüksek komisyon oranları olduğunu dile getiren Özcan, bu platformların yüzde 12 ile 15 arasında komisyon kestiğini söyledi.

Özcan, 1000 liralık bir bilette yaklaşık 130 lira komisyon kesildiğini belirterek bu durumun firmaların gelirlerini ciddi şekilde azalttığını ifade etti. Federasyon olarak alternatif bir sistem üzerinde çalıştıklarını belirten Özcan, komisyon oranlarının yüzde 5 seviyesine düşürülmesinin sektör için önemli bir rahatlama sağlayacağını vurguladı.

KÖPRÜ VE SERVİS MALİYETLERİ GÜNDEMDE

Artan akaryakıt fiyatlarının otobüs firmalarını zorladığını belirten Özcan, şehirlerarası otobüslerin Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden geçmesinin firmalara ciddi maliyet yüklediğini söyledi.

Özcan, gece saatlerinde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü kullanımına izin verilmesi gerektiğini belirterek bu konuda düzenleme talebinde bulunduklarını ifade etti.

Ayrıca otogarlardan ilçelere yapılan ücretsiz servis uygulamasının da firmalar için maliyet oluşturduğunu dile getiren Özcan, söz konusu uygulamanın Ulaşım Koordinasyon Merkezi kararıyla kaldırılmasını beklediklerini söyledi.

YOLCULARA "RESMİ OTOGAR" UYARISI

TOFED Başkanı Özcan, bayram tatili için seyahat planlayan vatandaşlara yalnızca resmi otogarlardan hareket eden otobüsleri tercih etmeleri çağrısında bulunarak güvenli yolculuk için bu konuda dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.