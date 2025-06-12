Bayramda kesilen radar cezaları gündemde: İki bakanlık komisyon kurdu

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Radar cezaları son günlerin en tartışılan konuları arasında...

Bayram tatili boyunca otoyollarda 30–40 km aralıklarla hız sınırlarının düşürülmesi ve yapay zekâ destekli radarlarla yoğun denetim yapılması tepki yarattı.

BİNLERCE ARACA CEZA KESİLDİ

İlk gün 2 milyondan fazla aracın kontrol edildiği uygulamada, 12 bin 407 araç sürücüsüne yalnızca bir günde 26,9 milyon TL tutarında ceza kesildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uygulamanın amacının trafik kazalarının önüne geçmek olduğunu belirtti.

Ancak resmi veriler, geçen yılın Kurban Bayramı’na kıyasla kaza sayısında büyük bir değişiklik olmadığını, ölümlü kazalarda ise küçük bir artış yaşandığını ortaya koydu.

AK PARTİ'DEN AÇIKLAMA GELDİ

İçişleri Bakanlığı’nın Kurban Bayramı’nda uygulamaya koyduğu ve vatandaşlar tarafından tepki çeken radar sitemine ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi.

Radar uygulamasının neden olduğu cezaların iptal edilebileceğine yönelik iddialar ortaya atıldı.

Bu iddialara yanıt AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler’den geldi.

Gazetecilerin, özellikle bayram tatili döneminde gündeme gelen ağır trafik cezalarına ilişkin şikayetleri hatırlatması üzerine değerlendirmelerini aktaran Güler, "Bakın arkadaşlar şimdi en son bir etki analizi aldık. 140 kilometrenin üzerinde olan otoyollardaki ölümlü trafik kazası yok. Ama seksen doksan kilometre üst sınırı olan yerlerde maalesef aşırı hızdan ve ani manevra değişikliğinden dolayı birçok bayramda kazalar oldu" dedi.

"CAYDIRICI CEZALAR KOYMAMIZ LAZIM"

Abdullah Güler şöyle devam etti:

Yani şu anda yaklaşık üç yıldır, her yıl altı bin üç yüz elli vatandaşımızı kaybediyoruz. Bakın 3-4 yıldır hiç bu sayı düşmüyor. 6 bin 350 vatandaşımızı her yıl kaybediyoruz. Bu çok büyük bir rakam. Ve bunların da sebebine baktığımızda üç tane ana başlık var ve sorun devam ediyor. Kırmızı ışık ihlali, aşırı hız ve aynı zamanda ani manevra dediğimiz şerit değişimi veya yaklaşma mesafesine uygun davranmama. Dolayısıyla şimdi bizim insanlarımızı da kaybetmek istemiyoruz. Yani bizim trafik kurallarına uymamız lazım. Caydırıcı cezaları da bizim ortaya koymamız lazım. İnsanlar düşük cezalar olduğundan dolayı, caydırıcı etkisi olmadığından dolayı yüksek sıratta devam ediyor.

"İKİ BAKANLIK KOMİSYON KURDU"

Bir soru üzerine cezaların zaten düşük olduğu için caydırıcılığının olmadığının altını çizen Güler, "Yeni kanun teklifimizle bunları artırıyoruz. Caydırıcı hale getiriyoruz. Ama son tepkiler yüksek cezalardan kaynaklı değil" diyerek şunları söyledi:

Yani aşırı radar uygulamalarından şikayet var. Meskun mahalde çok sayıda radar denetiminin olmasından şikayet var. Yerleşim yerlerinde aniden hız düşürülmesi sıkıntı olduğu ifade ediliyor. İçişleri Bakanlığımızda Ulaştırma Bakanlığımızın da katılımıyla bir komisyon oluşturuldu. Türkiye genelindeki bu radar uygulamalarındaki alanların meskum mahal yerleşim alan tercihi veya o anda ani bir anda yüksek hızdan düşük hıza düşme noktasında bir çalışma yapıyorlar bakacağız yani. İnsan hayatını korumamız lazım. Olabildiğince de tedbirleri ele almamız lazım. Kanun teklifinde bir değişiklik düşünülmüyor. Bugün bakalım, yetiştirebilirsek kanuna başlayacağız.

RADAR BİLANÇOSU

Kurban Bayramı tatilinde Türkiye genelinde radar cezalarına dair çarpıcı verileri, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya kamuoyuyla paylaştı.

Ali Yerlikaya, arefe günü ülke genelinde 23 bin 275 araca/sürücüye hız ve radar işlemi yapıldığını, bayramın 1. gününde ise 12 bin 407’sine hız ve radar işlemi yapıldığını duyurmuştu.

LEVHALAR YENİDEN GÖZDEN GEÇİRİLECEK

Radarsan tarafından geliştirilen yeni nesil yapay zeka destekli cihazlar ile otoyollardaki hız sınırı ihlalleri anlık olarak ölçülürken, hız sınırının ani şekilde değiştiği yollarda dakikalar içinde kesilen cezalar sosyal medyada büyük tepkilere neden olmuştu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, birçok otoyolda hız sınırının aniden 70, 50 ve 30 km'ye düştüğünü ve ani hız düşüşlerinin olduğu bölümlerde sürücülerin kolaylıkla tespit edemeyeceği radarlara yer verildiğine ilişkin şikayetlerin ardından yaptığı açıklamada söz konusu levhaların yeniden gözden geçirileceğini açıklamıştı.