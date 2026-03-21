Bayramın ikinci gününde dönüş başladı: 43 ilin geçiş noktasında yoğunluk oluştu

Türkiye'nin dört bir yanında Ramazan Bayramı coşkusu yaşanıyor.

Bayramda bir hafta önce okullar ara tatile girerken bu sayede bazı vatandaşlar, memleketlerine daha erken gitme fırsatı buldu.

Öte yandan bayramın ikinci günü itibariyle dönüş yolculukları başladı.

PAZARTESİ OKULLAR BAŞLIYOR

Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre ikinci dönemin ara tatili sona eriyor, milyonlarca öğrenci pazartesi günü dersbaşı yapacak.

Ramazan Bayramı’nın ikinci gününde dönüş yoluna çıkan vatandaşlar, kara yollarında hareketliliğe neden oldu.

43 İLİN GEÇİŞ NOKTASINDA TRAFİK YOĞUNLUĞU

43 ilin geçiş noktasında yer alan "kilit kavşak" Kırıkkale’de, öğlen saatlerinden itibaren trafik yoğunluğu başladı.

Kırıkkale-Ankara D200 kara yolu ile Kırıkkale-Kayseri D765 kara yolunun kesiştiği noktada araçlar, zaman zaman tampon tampona ilerledi.

UZUN ARAÇ KUYRUKLARI

Ana güzergahlarda trafik akışı yer yer yavaşlarken, uzun araç kuyrukları oluştu.

Oluşan yoğunluk, havadan drone ile görüntülendi.

TRAFİKTE GEREKLİ ÖNLEMLER ALINDI

İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda polis ve jandarma ekipleri, şehirler arası kara yollarında tedbirlerini artırdı.

Ekipler, sürücülerin güvenli şekilde seyahat edebilmesi için denetimlerini sürdürdü.