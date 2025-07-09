Bayrampaşa Belediye'nde iki CHP'li meclis üyesi istifa ettiklerini duyurdu

CHP'li belediyede istifa krizi...

Bayrampaşa Belediyesi’nin CHP’li meclis üyeleri Saki Teker ve Ali Karahasanoğlu, bir açıklama yayımlayarak partilerinden istifa ettiklerini duyurdu.

"PARAYA OLAN HIRSI NEDENİYLE"

Yaptıkları ortak açıklamada, Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun tutumlarını eleştiren meclis üyeleri, "Paraya olan hırsı ve vatandaşların arkasından sarf ettiği sinkaflı sözlerden dolayı son bulmuştur." ifadelerini kullandı.

Seçim döneminde sokak sokak cami cami dolaşarak seçmeni etkilemeye çalışan Belediye Başkanı’nın, daha sonra hakaret içerikli söylemlerle halkın değerleriyle alay ettiğini öne süren meclis üyeleri, çevresinde kümelenen bazı organizatörlerin de kamu kaynaklarının adil kullanılmasına engel olduğunu belirtti.

"TÜYÜ BİTMEMİŞ YETİMİN HAKKINI YEMESİNE MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"

Yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bayrampaşa halkına samimiyetle hizmet etme yolunda büyük umutlarla çıktığımız yolculuk ne yazık ki, Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun gayri ahlaki tutumları, para hırsı ve meclis üyeleri ve vatandaşların arkasından sarf ettiği sinkaflı sözlerden dolayı son bulmuştur.

Seçim dönemi boyunca sokak sokak cami cami gezip seçmeni etkileyen, sonrasında ise yine sinkaflı kelimelerle bununla alay eden haysiyet fukarası bu kişinin ve etrafında konuşlandırdığı birtakım organizatörlerin, tüyü bitmemiş yetimin hakkını yemesine müsaade etmeyeceğimizi bildiririz.

"ÖMRÜMÜZE LEKE KATMAMAK ADINA BAŞKALDIRIYORUZ"

Etrafımızda cereyan eden bu kötülüklere, şeref ve haysiyetle geçirdiğimiz ömrümüze leke katmamak adına başkaldırıyor ve Bağımsız Meclis Üyeliği görevimiz devam etmek üzere Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ediyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur…"