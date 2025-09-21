Bayrampaşa Belediyesi başkanvekili seçiminde gerginlik

Bayrampaşa Belediyesi Başkanı Hasan Mutlu, CHP'li belediyelere yönelik düzenlenen yolsuzluk operasyonları kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi ve ardından görevinden uzaklaştırıldı.

Mutlu'nun görevinde uzaklaştırılması sonrası yerine gelecek olan başkanvekili seçimi bugün yapılıyor.

Seçimde AK Parti'nin adayı İbrahim Akın ile CHP’nin adayı İbrahim Kahraman yarıştı.

SEÇİMDE 1'İNCİ TUR

Seçimin İlk turunda AK Partili aday 19 oy, CHP’li aday ise 18 oy aldı.

İkinci turda bir oy yanlış atıldığı için geçersiz sayıldı.

1 tane fazla oy çıktı.

Bir oy pusulasının önceden mühürlendiği tespit edildi.

SEÇİM 3'ÜNCÜ TURA KALDI

Sonuçlarla birlikte tablo daha da kritik hale geldi.

Bu kez AK Parti ve CHP adayları 18’er oyda kaldı, bir oy ise geçersiz sayıldı.

Böylece seçim üçüncü tura kaldı.

4'ÜNCÜ TURDA GERGİNLİK YAŞANDI

Seçimin 4. turunda da 18-18'lik beraberlik sonucu çıkınca salonda meclis üyeleri arasında geçersiz oy tartışması çıktı

"İRADEMİZİ GASBETMEYİN"

AK Parti Meclis Üyesi Ali Cengiz Yılmaz’ın “Sakın irademizi gasbetmeye kalkmayın.” ifadelerinin ardından meclis üyeleri arasında gerginlik yaşandı.

BAŞKAN VEKİLİ KURA İLE BELİRLENECEK

Seçimin 4'üncü turda da berabere kalması üzerine, belediyenin yeni başkan vekili iki aday arasında gerçekleştirilecek kura ile belirlenecek.