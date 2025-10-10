Bayrampaşa Belediyesi başkanvekilliği seçimleri iptal edildi

Bayrampaşa Belediyesi başkanvekilliği seçimine ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Bayrampaşa Belediyesine yönelik 'irtikap', 'rüşvet, 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'ihaleye fesat karıştırmak' da dahil bir dizi suçtan soruşturma başlatılmış, Belediye Başkanı Hasan Mutlu tutuklanmıştı.

Tutuklandıktan sonra görevden uzaklaştırılan Hasan Mutlu'nun yerine başkanvekilliği seçimleri yapıldı.

Bir hayli olaylı geçen ve 3 tur süren seçimleri, CHP'nin adayı İbrahim Kahraman kazandı.

AK PARTİ YARGIYA TAŞIDI

AK Parti, CHP'li İbrahim Kahraman'ın Bayrampaşa Belediye Başkanvekili seçildiği seçimin iptali için dava açacağını duyurdu.

SEÇİM İPTAL EDİLDİ

Bayrampaşa Belediye Başkan vekili seçiminde Cumhur İttifakı'nın adayı olan İbrahim Akın’ın başvurusu, İstanbul 8. İdare Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İstanbul 8. İdare Mahkemesi, yürütmeyi durdurma kararı verdi.

"HEM ADAY OLDU HEM DE SEÇİMİ YÜRÜTTÜ"

Kararda mahkeme, İbrahim Kahraman’ın hem seçimde aday olması hem de başkanlık yaparak seçimi yürütmesini gerekçe gösterildi.

Kararla birlikte Bayrampaşa Belediye başkanvekilliği seçim süreci, mahkemenin kesin kararına kadar askıya alındı.