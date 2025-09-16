Bayrampaşa Belediyesi'nde yolsuzluk soruşturmasında 39 kişiye tutuklama istemi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik 'irtikap', 'rüşvet', 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'ihaleye fesat karıştırmak' suçlarından soruşturma açıldı.

Soruşturma kapsamında Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu dahil 48 şüpheli, düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, bugün adliyeye sevk edildi.

ŞÜPHELİLERDEN 39'U HAKKINDA TUTUKLAMA TALEBİ

Şüphelilerden 39'u tutuklama, 6'sı ise adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi.

"ZİMMET, İRTİKAP, RÜŞVET VERMEK, RÜŞVET ALMAK VE İHALEYE FESAT KARIŞTIRMAK SUÇLARI.."

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülmekte olan soruşturma kapsamında;



Bayrampaşa Belediyesi'nde görevli kamu görevlileri ile bir kısım şahıslara yönelik, zimmet, irtikap, rüşvet vermek, rüşvet almak ve ihaleye fesat karıştırmak suçları açısından eylemleri bulunduğu delilleri ile birlikte tespit edilen Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu dahil 48 şüpheli hakkında, 13/09/2025 tarihinde eşzamanlı olarak yakalama ve gözaltı işlemi ile 72 konut ve iş yeri ile ilgili arama ve el koyma işlemlerinin icrasına ilişkin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla



Mücadele Şube Müdürlüğüne talimat verilmiştir.



İşlemler devam etmektedir.



Kamuoyuna duyurulur.