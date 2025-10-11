Bazı Alevi derneklerinden Hacıbektaş'taki Cemevi Külliyesi'ne tepki

Türkiye dev bir esere daha kavuşuyor...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin hibe ettiği arazi üzerine inşa edilen Hacıbektaş Horasan Erenleri Cemevi Külliyesi'nde sona gelindi.

TEPKİ GÖSTERDİLER

Birlik ve beraberliğin vurgulanacağı açılış öncesi ise bazı alevi derneklerinden tepki geldi.

Alevi Bektaşi Federasyonu (ABF), Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu (AABK), Avustralya Alevi Federasyonu (AFA), Türkiye Alevi Federasyonu (ADFE), Alevi Kültür Dernekleri (AKD), Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı (HBVAKV), Pir Sultan Abdal Kültür Dernekleri (PSAKD), MHP tarafından yaptırılan ve 11 Ekim’de Hacıbektaş’ta açılacağı duyrulan 'Cemevi Külliyesi'ne dair açıklama yayınladı.

"BU BİR ASİMİLASYON PROJESİDİR"

"Alevi toplumu bu yapıya rızalık göstermeyecektir. Bu bir asimilasyon projesidir." denilen açıklamada, söz konusu yapının Alevi toplumunun değerleriyle hiçbir ilgisinin bulunmadığı iddia edildi.

"KÜLLİYE' KAVRAMININ, ALEVİ İNANÇ GELENEĞİNDE YERİ YOKTUR"

Yapılan açıklamada şunlar ifade edildi:

Son günlerde, kamuoyunda sıkça dillendirilen Alevi açılımı söylemlerinin bir nişanesi olarak gösterilen ve MHP tarafından yaptırılan 'Cemevi Külliyesi' açılışının, 11 Ekim’de Hacıbektaş’ta yapılacağı duyurulmuştur. Alevi toplumu, bu yapıya rızalık göstermeyecektir. 'Külliye' kavramının, Alevi inanç geleneğinde yeri yoktur. Alevilerin Cemevleri ve Dergahları vardır. Buranın bir asimilasyon merkezi olacağı, zaten isminden de bellidir. Söz konusu siyasi parti, Maraş, Çorum, Sivas ve Gazi Katliamları’nın sorumlusu ve katillerinin koruyucusu olarak, Alevi toplumunun hafızasında yer etmiştir. Bu katliamlarda , Alevilerin canı, malı ve inancı hedef alınmış, aynı zamanda, toplumların bir arada yaşamasını engellemeye yönelik, çok derin yaralar açılmıştır.

"ALEVİLERİ DİZAYN ETME GİRİŞİMİDİR"

Bugün, o katliamların sorumluluğunu taşımayan, yüzleşmek istemeyen, Alevilerin katillerini kahraman gibi gösteren bir siyasi geleneğin, “Cemevi Külliyesi Açıyoruz” demesi; Alevi toplumunun vicdanında bir samimiyet ifadesi değil, aksine, Alevileri dizayn etme girişimidir. Aleviler ile barış istiyorsanız, Alevi inancına yönelik sistematik asimilasyon politikalarına son verin! Alevi köylerine cami yapımına devam edilerek, zorunlu ve seçmeli din derslerinde sünni inancı dayatılarak, anaokulu çağındaki çocuklara bile din eğitimi verilerek, laik demokratik bir hukuk devleti olma ilkesi ortadan kaldırılarak, ülke üstü kapalı bir şeriat düzenine yönlendirilerek, Diyanet’in, Medeni Kanun’a müdahalesine izin verilerek, Alevilere karşı nefret söylemlerine karşı sessiz kalınarak, ülke adeta açık bir cezaevine dönüştürülerek, hiçbir açılımdan, ya da barıştan söz edilemez.

"İNANCIMIZDAN ELİNİZİ ÇEKİN"