Arsasını Bahçeli hibe etmişti: Hacıbektaş'taki cemevi 11 Ekim'de açılıyor

Dostluk ve kardeşliğin yeni simgesi olacak...

Arsasını MHP Lideri Devlet Bahçeli hibe etmişti.

11 EKİM'DE AÇILACAK

Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesinde yapımı tamamlanma aşamasına gelen Horasan Erenleri Alevi Kültürü ve Cemevi Dergahı, 11 Ekim 2025 Cumartesi günü saat 14.00’te düzenlenecek törenle açılacak.

BAHÇELİ TÖRENE KATILACAK

Horasan Erenleri Dernekler Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, açılış törenine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin de katılacağı belirtildi.

DÜNYANIN EN BÜYÜK CEMEVİ PROJESİ

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, yaptığı açıklamada, Hacıbektaş Dedebağı Mahallesi'nde yer alan Hacıbektaş Horasan Erenleri Cemevi Külliyesi projesinin, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin 15 yıl önce satın aldığı arsayı MHP'nin 18 Aralık 2022'de Mersin mitingine katılan Horasan Erenleri Dernekler Federasyonu'na 21 Aralık 2022'de hibe etmesiyle hayata geçtiğini bildirdi.

Yaklaşık 6 bin metrekarelik alanda inşa edilen külliyenin mimarisinde Alevi inanç ve geleneğinin izlerinin yansıtıldığını vurgulayan Yıldırım, fiziki kapsamı bakımından Türkiye'nin ve dünyanın en büyük cemevi projesi olduğunu ifade etti.

Yıldırım, projenin planlarının yıllar önce yapıldığını belirterek, şunları kaydetti:

Sayın Genel Başkan bu arsayı 15 yıl evvel almış. Bugünün işi değil, dünün işi değil. Bunu da bir Alevi dedesine aldırmış. Sonra başkasına devredilmiş, en son Genel Başkanımıza devredilmişti. Sayın Genel Başkanımız da Alevi dedelerine, Horasan Erenleri Dernekler Federasyonu yönetimine arsayı hibe etti. Sonra da dendi ki, 'Buraya bir proje yapın, bir cemevi, bir dergah, bir külliye olsun. Alevilik Türk'e, Türkmen'e, Oğuz'a mahsus bir gelenek ve inanç biçimidir. Bektaşilik, Arnavutluk'ta ve Yunanistan'da da vardır. Bugün Alevilik ile Bektaşilik arasında müştereklik bulunmaktadır. Dolayısıyla cemevi statüsünde büyüklük ve işlev açısından dünyada ve Türkiye'deki en büyük cemevi dergahı, Horasan Erenleri Cemevi Dergahı oluyor. 11 Ekim'de biz bunu inşallah açacağız.

"ALEVİ İNANCINI, GELENEĞİNİ CEMEVİNE, DERGAHA YANSITIYORUZ"

Külliyenin bodrum, zemin ve birinci kat olmak üzere 3 kattan oluştuğunu, cem salonunun tavanının kırlangıç motifiyle 7 kat gökyüzünü temsil edecek biçimde tasarlandığını anlatan Yıldırım, "Buranın içinde cemevinin 4 kapısı vardır. Kapılardan biri şeriat, biri tarikat, biri marifet, biri hakikattir. 40 makam vardır. Her bir kemer bir makama göre ayarlanmıştır. Cem salonunun üzeri 12 köşelidir, bu da 12 imamı temsil eder. Alevi inancını, geleneğini cemevine, dergaha yansıtıyoruz." dedi.

Cem salonundaki her ayrıntının özel olarak planlandığını anlatan Yıldırım, "Cem salonunda sönmeyen ateş ve su figürü yer alıyor. Yani her şey düşünülmüş, her şey çok güzel şekilde projeye yansıtılmış. Ve o proje de şu anda hayata geçiyor." diye konuştu.

ALEVİ DEDELERİ DE SÜRECE DAHİL OLDU

Horasan Erenleri Dernekler Federasyonu ve Alevi dedelerinin de proje sürecine katkı sunduğunu dile getiren Yıldırım, şunları söyledi:

Projeyi hazırlayanlar Hacıbektaş'taki dergahı çok iyi incelediler. Dergaha benzetilen ve içerisinde bütün ihtiyaçların görüldüğü, şu ana kadar daha bu işi bilen anlayan hiç kimse bir eksiği ya da bir fazlasını görmüş değil.

İLK DAVETİYE BAHÇELİ'YE VERİLDİ

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin süreci yakından takip ettiğini vurgulayan Yıldırım, "Sayın Genel Başkanımız sık sık 'Bir an önce açın' diyerek süreci takip etti. İlk davetiyeyi ben Sayın Genel Başkanımıza arz ettim. Kendisi çok mutlu ve memnun oldu. Çünkü insan 15 yıl evvel bir yerden arsa alır, kafasında böyle bir proje olur. Bunun hayata geçmesini görmek önemli bir iş. O yönden çok mutlu oldu, memnun oldu." dedi.

"11 Ekim, Hacı Bektaş'ın Hakk'a yürüdüğü gündür. Onun da özel bir anlamı var. Emeği geçen, yardımcı olan bütün kurumlara, kişilere, her yere davetiyeyi iletiyoruz." diyen Yıldırım, cemevinin ilk etapta günübirlik hizmet vereceğini söyledi.

"İKİNCİ ETABI KISA SÜREDE TAMAMLANACAK"

Yıldırım, "Vaktiyle kılcal damarlara provokasyonlar yapılmıştır, kardeş kavgası çıkartılmıştır. Onlar geride kaldı. Biz önümüze bakıyoruz. Anadolu'da Oğuz'un birliğinin, inancıyla da efendim Alevi ile Sünni birliğinin bir sembolü olacaktır. Tüm vatandaşlarımızı açılışa davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Külliyenin ikinci etabında yer alan mobilya ve iç dizayn çalışmalarının iki ay içinde tamamlanacağını belirten Yıldırım, "İkinci etap da kısa sürede bitirilecektir." bilgisini paylaştı.

PROJENİN ÖZELLİKLERİ

Horasan Erenleri Cemevi Külliyesi'nde yaklaşık 307 metrekarelik cem salonu, 50 araçlık kapalı, 15 araçlık açık otopark, 160 kişilik çok amaçlı toplantı salonu, fuaye alanı, dede odası, sohbet odası, yemek salonu, sanayi tipi mutfak, kurban kesim alanı, gasilhane, morg ve misafirhane, 50 yatak kapasiteli 22 misafir odası ve 2 atölye bulunuyor.

Bahçeli’nin şahsına ait arazisini cemevi yapılması için tahsis etmesiyle temeli atılan dergah, Alevi vatandaşlar için önemli bir ibadet, kültür ve kardeşlik merkezi olacak.

Cemevi sadece ibadet alanı olarak değil; aynı zamanda sosyal ve kültürel faaliyetlere ev sahipliği yapacak bir yaşam merkezi olarak da planlandı.

Projede geniş toplantı salonları, aşevi, gençler için sosyal alanlar ve kültürel etkinlik mekânları yer alıyor.