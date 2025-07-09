Bazı bakanlık ve kurumlara 2 bin 659 kadro ihdası yapıldı

Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameye göre Dışişleri Bakanlığı'na 150, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na 2 bin 501, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na 1, Sağlık Bakanlığı'na 5, Jandarma Genel Komutanlığı'na da 2 kadro ihdası yapıldı.

YENİ KADROLARIN ÜNVAN VE DAĞILIMLARI

Dışişleri Bakanlığı'nın merkez teşkilatına 150 ataşe, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın merkez teşkilatına 1 başkan yardımcısı ile 2 bin 500 vergi başmüfettişi, Kültür ve Turizm Bakanlığı taşra teşkilatına 1 laboratuvar müdürü, Sağlık Bakanlığı'nın taşra teşkilatına 5 klinik psikolog, Jandarma Genel Komutanlığı taşra teşkilatına 1 hesap sorumlusu ile 1 veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadroları ihdas edildi.