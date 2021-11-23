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    Bazı milletlerarası anlaşmaların yürürlük tarihleri belli oldu

    Ankara tarafından imza atılan anlaşmaların tarihlerine yönelik kararlar Resmi Gazete'de yayınlandı.
    • AA
    • 23.11.2021 - 07:17
    • Güncelleme : 23.11.2021 - 07:21
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    Bazı milletlerarası anlaşmaların yürürlük tarihleri belli oldu

    Türkiye'nin imzaladığı bazı milletlerarası anlaşmaların yürürlüğe girdiği tarihler tespit edildi.

    Konuyla ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayınladı.

    Buna göre, Karakas'ta 3 Aralık 2018'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Hükümeti arasında Gelir üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığı ile Vergiden Kaçınmaya Engel Olma Anlaşması"nın yürürlük tarihi 14 Ekim 2021 olarak belirlendi.

    RESMİ GAZETE'DE YAYINLANAN KARARLAR

    Türkiye'nin imzaladığı söz konusu bazı anlaşma, protokol ve programların yürürlük tarihleri şöyle sıralandı:

    - Çimkent'te 23 Aralık 2017'de imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Kazakistan Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı Devlet Gelir Komitesi Eğitim Merkezleri Arasında İşbirliği Yapılmasına İlişkin Protokol: 1 Eylül 2021.

    - Ankara'da 17 Kasım 2017'de imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Karadağ Hükümeti Arasında Savunma Sanayi İşbirliği Anlaşması: 23 Ağustos 2021.

    Bazı milletlerarası anlaşmaların yürürlük tarihleri belli oldu #1

    ANLAŞMALARIN TARİHLERİ

    - Ramallah'ta 8 Şubat 2017'de imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Filistin Devleti Hükümeti Arasında Kültürel İşbirliği Anlaşması: 6 Mayıs 2021.

    - Ankara'da 4 Nisan 2007'de imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Eğitim, Kültür, Bilim ve Basın Yayın Alanlarında 2007-2008 Yıllarına İlişkin Uygulama Programı: 23 Ocak 2021.

    - Ankara'da 14 Mart 2012'de imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Karadağ Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma: 17 Mart 2020.

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