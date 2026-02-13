BBC'de görev yapan gazeteci İran'ı başörtüsü takmadan dolaştı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İran, son zamanlarda iç karışıklıklarla gündeme geliyor.

Olaylar geçtiğimiz günlere göre azalmış durumda ancak gerginlik hala sürüyor.

Özellikle ABD ile olan gerilimlerle gündeme gelen İran'ı, BBC'de görev yapan gazeteci Bushra Shaikh kayda aldı.

BAŞÖRTÜSÜ TAKMADAN DOLAŞTI

Aslen Pakistanlı olan ve Britanya'da doğup büyüyen gazeteci, İran'daki deneyimini bir video ile kayda aldı.

Shaikh, Tahran’da düzenlenen bir miting sırasında başörtüsü takmadan yürüdüğünü ve herhangi bir müdahaleyle karşılaşmadığını söyledi.

Shaikh, paylaşımında başörtüsü konusunda “daha rahat bir hava” gözlemlediğini belirterek, bunu bizzat deneyimlediğini ifade etti.

"HİÇBİR ŞEY OLMADI"

"Evet, Tahran'daki miting boyunca başörtüsü takmadan yürüdüm ve ne oldu biliyor musunuz? Kesinlikle hiçbir şey. Başörtüsü konusunda daha rahat bir hava var belli ki. Bunu bizzat deneyimledim." dedi.

TEPKİ GÖSTERENLER OLDU

Bölgede bulunan bazı gazeteciler ise tepki gösterdi ve "yalan" bir propaganda yaptığını belirtti.

Bushra Shaikh, kendisine yönelik “paralı propaganda” suçlamalarına sosyal medya üzerinden yanıt verdi.

Kendisine yönelik “İran için paralı propaganda ajanı” suçlamalarına da tepki gösteren Shaikh, bu iddiaların hiçbir kanıt ya da kaynağa dayanmadığını savundu.

"HİÇBİR KAYNAK OLMADAN İRAN AJANI OLMAKLA SUÇLANIYORUM"

Konuya dair yaptığı videoyu alıntılayan BBC muhabiri, "Bir başka topluluk notu daha, hiçbir kanıt, hiçbir kaynak olmadan, tamamen yalan ve ironik bir şekilde propagandacılar tarafından İran için paralı propaganda ajanı olmakla suçlanıyorum. X, sen de kendi işini yap. Şimdiden teşekkürler. Bu video doğru." dedi.