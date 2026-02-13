İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den beklenti yüksek: İşte çözüm bekleyen konular

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

11 Şubat'ın ilk dakikalarında Resmi Gazete'nin yayınlanması ile ekranlara bir son dakika haberi düştü.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, İçişleri Bakanlığı'na atandı.

2018'de Çorum Valisi olarak 4 yıl 9 ay bu görevde bulunan Çiftçi, 9 Ağustos 2023'te Cumhurbaşkanlığı atama kararıyla da Erzurum Valiliği görevine getirildi.

Çiftçi'ye Ankara yolu görünürken bir yandan başarıları bir yandan da muhalefetin eleştirileri aynı anda yükselmeye başladı.

Muhafazakar bir hayat görüşü olduğu bilinen, Kur'an-ı Kerim tilavetleri ve Diyanet'in hafızlık yarışmasındaki birinciliği dolayısıyla 'Hafız Vali' olarak tanınan Çiftçi, en çok bu yönleriyle muhalefetin eleştiri oklarına hedef oldu.

CHP'nin ideolojik eleştirilerine karşı Çiftçi, özellikle sokak köpeği sorununu Erzurum'da bitiren vali olarak da bir prestije sahip.

Çorum'da 4, Erzurum'da başarılı 2 yıl geçiren Çiftçi'nin bu başarısını Türkiye sathına yayması en büyük beklenti.

Bu kapsamda Türkiye'nin adeta kronikleşmiş bir dizi problemi dikkat çekerken halk, Çiftçi'nin çözümlerini bekliyor.

TRAFİK SORUNU TÜRKİYE'NİN SORUNU

Bu sorunların başında ise trafik geliyor. Uzun yıllar İstanbul ile anılan trafik sorunu, son dönemde Anadolu'daki küçük şehirlerde bile baş göstermeye başladı.

Şehirleşme ile artış gösteren trafik sorununun ise birçok nedeni var. Onlardan biri de kuralsız park...

KURALSIZ PARK CADDELERİ KİLİTLİYOR

Caddeler ve sokaklar, kurallara aykırı park nedeniyle kilitleniyor. Araç yoğunluğunun yüksek olduğu caddelerde anlık parklar, yolcu indirme-alma gibi eylemler nedeniyle bile adeta arapsaçına dönüyor.

Bu kapsamda kuralsız araç parkının önüne geçilmesi bekleniyor.

ÇAKARLI ARAÇ SORUNU BİTMEDİ

Trafikteki bir başka sorun çakarlı araçlar.

Resmi tahsis olmamasına rağmen aracına çakar takarak trafik üstünlüğü elde eden, emniyet şeridini kullanan sürücülerin sayısı, son dönemdeki yasal düzenlemelerle azalsa da bitmiş değil.

Artırılan cezalara rağmen çakarlı araçlar, trafikte haksız öncelik almaya devam ediyor.

Bu da trafikte çözülmesi beklenen sorunların başında geliyor.

AVM'LERİN TRAFİĞE ETKİLERİ: GİRİŞ ÇIKIŞLARI TRAFİĞİ KİLİTLİYOR

Trafik alanındaki bir başka sorun ise şehir hayatının artık vazgeçilmezlerinden biri haline gelen AVM'ler ve yol bağlantıları.

Sayısı her gün artan AVM'lerin önemli ulaşım yolları üzerinde olması ve araç giriş çıkışlarının da bu ana yollara verilmesi trafiği kilitleyen nedenlerden biri.

Bu kapsamda AVM'lerdeki trafik akışının tali yollara verilerek yoğunluğun azaltılması bekleniyor.

TRAFİKTE MOTOSİKLET-OTOMOBİL ÇEKİŞMESİ

Trafikteki en büyük sorunlardan biri de moto kurye artışıyla birlikte artan motosiklet kullanıcıları ve araç sürücüleri arasındaki çekişmeler.

Motosikletliler araç olarak sayılmamaktan, otomobil sürücüleri ise motosikletlilerin geçiş üstünlüğü ısrarından şikayetçi.

Otomobil sürücüleri motosikletçilerin araçların sağından geçişlerinin önüne geçilmesini isterken motosikletlilerin de kendilerine özel bir motosiklet şeridi talepleri bulunuyor.

TRAFİĞE GÖRE MESAİ VE OKUL SAATLERİ AYARLAMASI

Trafik sorununa yönelik taleplerden biri de mesai ayarlaması.

İstanbul gibi büyükşehirlerde mesai ve okul giriş çıkış saatlerinin aynı değil, bölgesel yoğunluğa göre düzenlenmesi beklentiler arasında.

SOKAK KÖPEĞİ SORUNU

Trafiğin yanında güvenlik talepleri de dikkat çekiyor.

Bunların başında sokak köpekleri sorunu nedeniyle can güvenliği geliyor. Türkiye'nin uzun yıllardır mücadele ettiği bu sorun, yapılan yasal düzenlemelere rağmen tamamen hayatımızdan çıkmış değil.

İçişleri Bakanı Çiftçi'nin, Erzurum'da yaptığı gibi Türkiye genelinde sokak köpekleri sorununu çözmesi en büyük beklenti.

Ülke genelinde yasalara rağmen atılmayan barınak inşası, köpeklerin toplatılması gibi adımların hızlıca atılması bekleniyor.