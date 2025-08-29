BDDK’da kredi kartı talimatı! Bu hatayı yapan para cezası ödeyecek

Ekonomi yönetiminin enflasyonu dizginlemek için uyguladığı sıkı para politikaları kredi kartlarına da yansırken, bazı bankaların bu kuralları esnetmenin yollarını bulduğu ortaya çıktı.

Vatandaşların harcama iştahını frenlemek amacıyla getirilen kısıtlamalara rağmen, bankaların müşteri kaybetmemek için limit artırma yarışına girdiği belirlendi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) yaptığı incelemelerde, bazı bankaların müşterilerin aylık gelirlerini olduğundan daha yüksek göstererek kredi kartı limitlerini mevzuata aykırı şekilde artırdığı tespit edildi.

Bu yöntemle, hem tüketicilere daha fazla harcama alanı açıldığı hem de düzenlemelerin arkasından dolanıldığı ortaya çıktı.

GERÇEĞE AYKIRI ARTIRIMLARA CEZA!

Yasal düzenlemelere göre BDDK, kredi kartı limitlerinde müşterilerin aylık gelirinin 4 katını 'tavan limit' olarak belirlerken, söz konusu sınırın üzerindeki limit işlemlerine ise izin vermemekte.

Ancak söz konusu durum nedeniyle BDDK tarafından bankalara gönderilen uyarıda, “gerçeğe aykırı limit artırımı” uygulayan kurumlara idari yaptırımların yanı sıra ağır para cezaları uygulanacağı vurgulandı.