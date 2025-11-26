Bedelli askerliğe 2025'te 101 bin 212 kişi başvurdu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Bedelli askerlik ücreti her yıl merak edilen konu...

2026 yılına adım atılırken en çok merak edilen konulardan biri de bedelli askerlik ücretine yapılacak zam oldu.

ŞU AN 280 BİN TL SEVİYELERİNDE

Hâlihazırda 280 bin 850 TL olarak uygulanan bedelli askerlik ücreti, Ocak ayında açıklanacak memur zammı ve enflasyon farkıyla birlikte yeniden güncellenecek.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından belirlenen memur aylık katsayısı baz alınarak hesaplanan ücret, yılın son TÜİK verileriyle netleşecek.

MSB BEDELLİ ASKERLİK VERİLERİNİ AÇIKLADI

Milli Savunma Bakanlığı'nın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki 2026 yılı bütçe sunumu gerçekleşti.

Sunuma göre, 26 Haziran 2019'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğü giren Askeralma Kanunu'nun ardından, 3 milyon 814 bin 45 kişi askerlik hizmetine tabi tutuldu.

101 BİN KİŞİ BEDELLİ ASKERLİĞE BAŞVURDU

Bu yıl ise 328 bin 936 yükümlü silahaltına alınırken, bunlardan 101 bin 212'si bedelli askerlik ve 5 bin 890'ı dövizle askerlik hizmetine müracaatta bulundu.

Bedelli askerlik hizmetinden elde edilen 26 milyar 205 milyon 696 bin 360 lira ile dövizle askerlik hizmetinden sağlanan 33 milyon 757 bin 242 euro ise Hazine'ye gelir olarak kaydedildi.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ TAKSİTLENDİRİLİR Mİ?

Bedelli askerlik yapacak yükümlülerin bedelli ücretini peşin ödemek durumundadırlar, taksit seçeneği söz konusu değildir.

BEDELLİ PARASI ÖDEME SEÇENEKLERİ

Başvuru şartlarını taşıyan bedelli yapacak yükümlüler ödemelerini, peşin olarak Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıf Katılım Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Emlak Katılım Bankası, Defterdarlıklar veya Malmüdürlüklerine T.C. Kimlik Numarası beyan ederek yatırabilir.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRET ARTIŞI NASIL HESAPLANIYOR?

Bedelli askerlik ücreti, her yıl ocak ve temmuz aylarında memur maaş katsayısındaki değişime göre yeniden belirleniyor.

Bu katsayı ise enflasyon oranı ve toplu sözleşme artışlarıyla şekilleniyor. Böylece, enflasyondaki artış doğrudan bedelli askerlik ücretine de yansıyor.