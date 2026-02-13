Enes Batur serbest kaldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, son olarak Enes Batur gözaltına alındı.

Enes Batur, yurt dışı dönüşü İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.

İFADE VERDİ

Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı verilen ve dün İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınan Enes Batur, akabinde de savcılıkta ifade verdi.

SERBEST KALDI

Enes Batur, savcılık ifadesinin ardından sevk edildiği mahkemece yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

ŞİMDİYE KADAR ÇOK SAYIDA ÜNLÜ GÖZALTINA ALINDI

Ekiplerin belirlediği adreslere yapılan baskınlarda, dijital materyallere ve çeşitli kanıtlara el konuldu.

Geçtiğimiz hafta düzenlenen şafak operasyonunda Reynmen adıyla bilinen şarkıcı Yusuf Aktaş, komedyen Hasan Can Kaya, rapçi Emirhan Çakal gibi isimler gözaltına alınmıştı.

ENES BATUR ARANAN İSİMLER ARASINDAYDI

Aralarında Enes Batur, Yaren Alaca gibi isimlerin de yer aldığı, yurt dışında bulunduğundan dolayı hakkında yakalama kararı çıkarılan şahıslar ise şöyle sıralanmıştı;

- Enes Batur Sungurtekin

- Barış Murat Yağcı

- Ecenaz Üçer

- Kemal Can Parlak

- Çağrı Taner

- Turgut Ekim

- Barbaros Dikmen

- Yaren Alaca

- Nisa Bölükbaşı

Bu isimlerden Barış Murat Yağcı, Survivor'dan diskalifiye edilmiş, Türkiye'ye gelerek gözaltına alınmıştı.