Geçtiğimiz günlerde kalp krizi geçiren TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, 12 saat süren ameliyatın ardından yoğun bakıma alındı.

Önder'in sağlık durumuna ilişkin yakınlarından ve hastaneden sık sık bilgilendirme yapılıyor.

Yaşanan yeni gelişmede ise, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili Bekir Bozdağ, Sırrı Süreyya Önder'i hastanede ziyaret ederek durumuyla ilgili bilgi aldı.

BEKİR BOZDAĞ'DAN AÇIKLAMA

Bozdağ, ziyaret sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Bozdağ, şu ifadeleri kullandı:

"SAĞLIK BAKANIMIZDAN DA HER GÜN DURUMU HAKKINDA BİLGİLER ALIYORUM"

Hem kızı ile hem annesi ile hem kardeşleri ile hem de buradaki DEM Parti grubu milletvekilleri ile görüşme imkanı bulduk. Onlardan bir takım bilgiler aldık. Sağlık bakanımızdan da her gün durumu hakkında bilgiler alıyorum.



Biz sayın başkanın şifa bulması için dua ediyoruz. Hekimler ellerinden gelenin en iyisini yapmışlar. Bize düşen bundan sonraki süreçte sıhhat bulmasını dilemek ve dua etmektir. Allah 'Şafi' ismi ile şifa versin, Sırrı başkanı ailesine sevdiklerine bağışlasın diye dua ediyorum.