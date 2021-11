Bekir Pakdemirli: Eskiden İngiltere gelir 8 gol atardı, artık barajın en büyüğü bizde

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Eskiden İngiltere gelir bize 8 gol atardı. Ama artık barajın en büyüğü, köprülerin en uzunu bizde." açıklamasında bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Osmaniye'de düzenlenen Sektör Buluşması Toplantısı'nda konuştu.

Pakdemirli, 20-25 sene içerisinde gıdaya ihtiyacın yüzde 60, suya ihtiyacın da yüzde 15 artacağına dikkati çekerek, suyun daha verimli kullanılması, gıdanın da daha verimli üretilmesi gerektiğinin altını çizdi.

ESKİ TÜRKİYE GÖNDERMESİNİ FUTBOL MAÇI ÜZERİNDEN YAPTI

Pakdemirli sözlerinin devamında İngiltere ve Türkiye arasındaki futbol karşılaşmalarına atıfta bulundu.

"ESKİDEN İNGİLTERE GELİR, SEKİZ TANE GOL ATAR GİDERDİ"

Türkiye'nin her alanda eskiye göre çok daha iyi durumda olduğunu söyleyen Bekir Pakdemirli, "Eskiden İngiltere gelir, sekiz tane gol atar giderdi Türkiye'ye. Ama artık barajın, havalimanının en büyüğü, köprülerin en uzunu, büyüğü bizde" dedi.

"TÜRK FİLMLERİNDEKİ FAKİR AMA GURURLU GENÇTİK"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuyla ilgili ifadeleri şu şekilde:

''Türkiye artık her alanda hep her şeyin birincisine imza atan bir ülke. Eskiden İngiltere gelir 8 tane gol atar giderdi Türkiye'ye. Biz o zaman da gururlu bir ülkeydik ama Türk filmlerindeki fakir ama gururlu gençtik. Rahat rahat golleri atıp gidiyorlardı. Ama Türkiye 80'lerden itibaren özellikle son 20 senede artık hakikaten her konuda iddialı ve her konuda işin en iyisine, en yenisine, en büyüğüne imza atan bir ülke oldu. Bakın barajın en büyüğünün açılışını yaptık, havalimanlarının en büyüğü bizde, köprülerin en uzunu, en büyükleri bizde, alt, üst geçitler. Gerçekten Türkiye çok ciddi bir bayındırlık devriminin altından kalktı."