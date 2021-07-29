Bekir Pakdemirli: Manavgat Devlet Hastanesi hizmete devam ediyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Manavgat Devlet Hastanesi'nin yangına yönelik herhangi bir tehlikeyle karşı karşıya olmadığını belirterek, hizmete devam ettiğini söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Manavgat'ta meydana gelen yangınla ilgili bilgi verdi.

Bakan Pakdemirli, Manavgat Devlet Hastanesi'nde şu an için bir sorun olmadığını ve hastanenin hizmete devam ettiğini açıkladı.

Ayrıca Pakdemirli, Manavgat Devlet Hastanesi'nde yoğun bakımda olan entübe durumunda olan 10 hastanın tedbir amaçlı başka hastaneye nakledildiği bilgisini de paylaştı.

"10 HASTA TEDBİR AMAÇLI NAKLEDİLDİ"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuyla ilgili açıklamaları şu şekilde:

"Manavgat Devlet Hastanesi yoğun bakımda entübe durumunda olan 10 hasta tedbir amaçlı başka hastaneye nakledilmiştir.

Manavgat Devlet Hastanesi yangınla alakalı herhangi bir tehlikeyle karşı karşıya değildir. Hizmetine devam etmektedir."