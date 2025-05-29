Beklenen infaz paketi tamamlandı

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AK Parti, "Ceza Ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin çalışmalarında sona geldi.

İçinde 31 Temmuz 2023 öncesi cezaevine girenlerin, hasta ve yaşlı hükümlülerin tahliyesi ve mükerrir suçlarla ilgili düzenlemelerin de yer aldığı infaz paketi konusunda MHP ile ortak çalışma yürüten AK Parti, bugün Meclis'e sunmaya hazırlanıyor.

GÜLER'DEN AÇIKLAMA: PAKET MECLİS'E SUNULDU

AK Parti, infaz düzenlemesiyle ilgili teklifi saat 15.00'te TBMM Başkanlığı'na sundu.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler detayları açıkladı.

Şu anda Meclis başkanlığımıza arz etmiş bulunuyoruz. Adalet Komisyonu başkanlığımıza arz edilecek. Yarın, Cumartesi ve önümüzdeki günlerde inşallah Adalet Komisyonu tarafından gerçekleştirilecek. Ciddi mesailer burada harcandı. Ben kendilerine teşekkür ediyorum, bu emekler için.



Bilindiği üzere AK Parti olarak 2002'den bu yana birçok önemli düzenlemeyi hayata geçirdik. Birçok kanunu hayata geçirdik. Bugün itibarıyla 10. Yargı Paketi'ni de sunmuş buluyoruz.



Birçok paydaşımızla beraber uzun zamandır çalışmalar yürütüyoruz. Gecikmeyen ve öngörülebilir adalet sistemiyle önümüzdeki günlerde devam edeceğiz. Her bir başlıkta birçok madde değişikliğini devam ettiriyoruz. Önümüzdeki günlerde onları da sizle paylaşacağız. 5 amaç 45 hedef, 264 faaliyetin yer aldığı kanun teklifiyle doğrudan insan hayatına dokunan düzenlemelerin yanında suç ve ceza adaletinin sağlanmasıyla beraber mahkumun cezaevi koşulları içerisindeki disiplin kurallarına, koşullu salıverilme koşuları içerisinde birçok süreci de burada desteklemek istiyoruz.

"30 MADDEDEN OLUŞUYOR"

Toplam 30 maddeden oluşuyor. Suç işlenmesinin önlenmesi, trafik düzenini bozan eylemlerle daha etkin mücadelesi edilmesi, trafikte can ve mal güvenliğinin sağlanması ile toplumsal huzuru amaç ediniyoruz.



Düzenleme ile hükümlerin aldıkları cezayla orantılı olarak, cezanın etkinliğini daha da artırmayı hedefliyoruz. Özel infaz usullerinin kapsamını da genişletiyoruz.



Kovidde infaz usulünün kapsamını da genişletiyoruz.70 yaşını bitirmiş kişiler bakımından 2 yıldan 4 yıla çıkarıyoruz. Diğer hapis cezalarını da Adli Tıp Kurumu raporlarına göre, cezaevinde bakımını tek başına sürdürmeyecek kişilerde de iyileştirme olacak.

"KADIN MİLLETVEKİLLERİMİZE YÖNELİK ÜZÜCÜ ŞEYLER YAŞANIYOR"

Son günlerde kadın milletvekillerimize yönelik üzücü şeyler yaşanıyor. CHP Milletvekili Asu Kaya'ya yönelik onurunu, haysiyetini rencide edecek, bir milletvekiline yakışmayan ve bu şekilde gündeme getirilmesini kınadığımı belirtmek istiyorum. Birileri "görmedim, duymadım" yaklaşımı sergiliyor. Biz bu konularda hassasız. Reddediyoruz ve kınıyoruz.

SÜREÇ NASIL İLERLEDİ

İlk olarak önceki gün DEM Parti heyeti, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi Meclis’te ziyaret etmişti.

Sonrasında da sırasıyla önce Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş MHP lideri Devlet Bahçeli’yi ziyaret ederken ardından DEM Parti heyeti Meclis’te AK Parti’yi ziyaret etmişti.

Bu trafik sırasında başta infaz düzenlemesi olmak üzere gündemin sıcak başlıkları görüşülmüştü.

İNFAZ PAKETİNDE NELER VAR

1. İnfaz Sürelerinde Değişiklikler:

Cezası 2 yılın altında kalan suçlarda, daha önce cezasızlık algısını ortadan kaldırmak amacıyla, hükümlülerin en az 8'de 1 oranında cezaevinde kalması sağlanacaktır.

2. Denetimli Serbestlik Uygulamalarında Esneklik:

Denetimli serbestlik süresinin uzatılması ve koşullu salıverme şartlarının yeniden düzenlenmesi planlanmaktadır.

Ayrıca, cezaevine hiç girmeden tahliye olma uygulamasının sona erdirilmesi öngörülmektedir.

3. Koşullu Salıverilme Sürelerinin Kısaltılmaması:

Koşullu salıverilme sürelerinde herhangi bir kısaltma yapılmayacak; ancak infaz sisteminin etkinliği artırılacaktır.

4. Kadına Yönelik Şiddet ve Cinsel Suçlara Yönelik Ağırlaştırmalar:

Kadın cinayetleri ve cinsel suçlarda, "haksız tahrik" gibi indirimlerin sınırlandırılması ve cezaların artırılması planlanmaktadır.

5. Hasta ve Yaşlı Hükümlüler İçin Alternatif İnfaz Yöntemleri:

Ağır hastalığı bulunan veya yaşlı hükümlüler için evde infaz uygulamaları ve alternatif infaz yöntemleri getirilecektir.

6. Örgütlü Suçlar ve Terör Suçları Hariç Tutulacak:

Örgütlü suçlar, terör suçları ve ağır suçlar bu düzenlemelerin dışında tutulacaktır.