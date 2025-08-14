Bel ağrısı şikayetleri artan Ekrem İmamoğlu hastaneye götürüldü

Bel ağrısı şikayetiyle sevk edilmişti...

Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, bel ağrısı şikayetiyle yeniden hastaneye götürüldü.

KONTROLLERİ YAPILDI

Bugün bir kez daha hastaneye sevk edilen İmamoğlu'nun yapılan kontroller kapsamında, belinden manyetik rezonans görüntüleme (MR) çekildiği belirtildi.

25 TEMMUZ'DA DA GÖTÜRÜLMÜŞTÜ

Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 25 Temmuz'da sabah saatlerinde bel ağrısı şikayetiyle cezaevi yönetimi tarafından sağlık kontrolüne sevk edilmişti.

Silivri Devlet Hastanesi'nde muayene olan İmamoğlu, kontrolün ardından cezaevine geri dönmüştü.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Ekrem İmamoğlu'nun sağlık durumu hakkında yaptığı açıklamada, "125 gündür haksız yere Silivri’de tutsak edilen Ekrem Başkanımız, bazı sağlık problemleri sebebiyle hastanede kontrolden geçti. Durumu iyi, merak etmeyin, hepinize selamı var." demişti.