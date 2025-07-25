Belçika Savunma Bakanı Francken, Anıtkabir'de Atatürk'ün mozolesinin önünde diz çöktü

Anıtkabir'de gündem olan görüntü...

Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, Anıtkabir'e ziyarette bulundu.

Francken, beraberindeki heyetle Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi.

MOZALENİN ÖNÜNDE DİZ ÇÖKTÜ

Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakan Francken, burada diz çöküp saygı duruşunda bulundu.

Daha sonra hatıra fotoğrafı çektiren Francken, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

"ATATÜRK BÜYÜK BİR DEVLET ADAMIYDI"

Bakan Francken, deftere şunları yazdı:

Belçika Krallığı ve silahlı kuvvetleri adına, bu tarihi mekanda Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e saygılarımı sunmaktan onur duyarım. O, Türk halkına güvenli sınırlar, modern bir laik anayasa ve hukukun üstünlüğünü sağlayan büyük bir devlet adamıydı.

"TÜRKİYE BÖLGESEL İSTİKRARIN TEMEL DİREĞİ"

Bu büyük başarı sayesinde Türkiye, bölgesel istikrarın temel direği olarak güçlü ve müreffeh bir ülke haline gelmiş ve bu rolünü günümüze kadar sürdürmüştür.