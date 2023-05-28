Belçika sokaklarında Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları kutlanıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 17'inci defa kazanması Belçika sokaklarında da büyük coşkuyla karşılandı. Bayrakları alan vatandaşlar sokağa akın etti.

ensonhaber.com Türkiye'de tarihi seçimin kazanannı belli oldu... Sandıkların büyük bir bölümünün açılmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek veren vatandaşlar sokaklara döküldü. Türk bayrağı, AK Parti ve üzerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafının bulunduğu flamaları taşıyan vatandaşlar, büyük çoşku yaşadı. Türkiye'de seçim sonuçlarını kutlayan bazı vatandaşlar da meşaleler yaktı. Öte yandan dünyadan da kutlama manzaraları gelmeye başladı. Belçika'da vatandaşlar sokağa döküldü Bu manzaralardan biri de Belçika'da yaşanıyor. Sandıkların büyük bir bölümünün açılmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyen vatandaşlar, Belçika'nın başkenti Brüksel'de sevinç gösterisinde bulundu. "Dik dur eğilme gurbetçiler seninle" Türk bayraklarını alan vatandaşlar Belçika sokaklarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Dik dur eğilme gurbetçiler seninle" diyerek destek tezahüratları attı.