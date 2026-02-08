Belediye başkanına şalvarı üzerinden hakaret eden İyi Partili tutuklandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye'yi ayağa kaldıran ifadeler sonrası harekete geçildi.

AK Parti Eskişehir Teşkilatı, Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz'a 5 Şubat'ta ziyarette bulunurken aralarında Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'in de bulunduğu heyet, Vali Yılmaz ile toplu hatıra fotoğrafı çektirdi.

Sosyal medya üzerinden bir paylaşım yapan İyi Partili Mehmet Emin Korkmaz, Güneş'i fotoğraf üzerinden hedef alarak skandal ifadeler kullandı.

"GÖREVİ İLÇE YÖNETMEK MİDİR, İNEK SAĞMAK MIDIR?"

Korkmaz, dün akşam saatlerinde yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

Eskişehir/Mihalgazi Belediye Başkanı'na bakın! Bu siyasal İslamcı şalvarlı kadının görevi ilçe yönetmek midir, yoksa ahırında inek sağmak mıdır? Mekanı şaşırmış olacak gariban, AK Parti'ye de böylesi yakışır.



Ne günlere kaldık? Hakikaten katır mühürdar oldu arkadaş! Kargalara kalan dünya, belediye kimlere kalmış? Vallahi benim annem bundan İYİ yönetir. En azından kılığı kılık, tahsili var.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Paylaşımın ardından Korkmaz'a yönelik tepkiler ardı ardında geldi.

Korkmaz, tepkilerin ardından sosyal medya hesabını kapatmak zorunda kaldı.

TUTUKLANDI

Edinilen bilgilere göre Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheli hakkında "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik" suçundan resen soruşturma başlattı.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince yapılan araştırma ve çalışma neticesinde gözaltına alınan Mehmet Emin Korkmaz, daha sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KESİN İHRAÇ TALEBİ

Öte yandan İyi Parti'den yapılan açıklamada, şahsın kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini açıkladı.

Söz konusu açıklamayı yapan İyi Parti Medya ve Tanıtımdan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Raşit Yılmaz, "Türk kadını isterse dünyayı yönetir. Yönetirken nasıl yöneteceği de nasıl giyineceği de tartışmasız kendi takdiridir." ifadelerini kullandı.

AK PARTİ'DEN SERT TEPKİ

Konuya ilişkin bir paylaşım da AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi.

Paylaşıma tepki gösteren Çelik, şu ifadelere yer verdi: