İstanbul'da ambulans ile otomobil çarpıştı: Geçiş üstünlüğü kuralları yeniden gündemde

Trafikte kural ihlali, bir anlık hatalar ve dikkatsizlik, geri dönülmez sonuçlara yol açabiliyor.

Bu kapsamda özellikle yoğun trafiğin olduğu büyükşehirlerde belirlenen kurallara uymak, hayati önem taşıyor.

AMBULANS İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 3 YARALI

İstanbul'un trafiğinde bir kez daha acil durum araçlarının önceliği tartışma konusu oldu.

Kartal Esentepe Mahallesi Çanakkale Caddesi'nde, hasta taşıyan ambulans ile plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle takla atan ambulanstaki 2 sağlık görevlisi ve 1 hasta yaralandı.

YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı

Kaza nedeniyle bölgede oluşan trafik yoğunluğu, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

ARAÇLARIN GEÇİŞ ÜSTÜNLÜĞÜ TEKRAR GÜNDEME GELDİ

Öte yandan kaza, bir aracın kamerasınca kaydedildi.

Görüntüde, otomobille çarpışan ambulansın takla attığı anlar yer aldı.

Olay, geçiş üstünlüğü bulunan araçların trafikte yaşadığı olumsuzlukları tekrar gündeme getirdi.

GEÇİŞ ÜSTÜNLÜĞÜ NEDİR?

Geçiş üstünlüğü, bazı görevli araçların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla diğer sürücülerden öncelikli geçiş hakkı kullanabilmesidir.

Bu ayrıcalık, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nda düzenlenir ve yalnızca görev halindeki araçlara tanınır.

Görev dışı seyreden veya sesli–ışıklı uyarılarını kapatan resmi araçlar, geçiş hakkı bakımından sıradan trafik akışına tabidir.

GEÇİŞ ÜSTÜNLÜĞÜ OLAN ARAÇLAR

Acil bir siren sesi duyduğunuzda hangi aracın önce geçeceğini bilmek, saniyeler içinde doğru manevra yapmanızı sağlar.

Kanuni sıraya göre geçiş üstünlüğü şu şekildedir:

- Ambulanslar ve diğer acil sağlık araçları

- İtfaiye Araçları

- Polis ve Jandarma Araçları

- Afet ve Acil Durum Ekipleri

- Sivil Savunma Konvoyları

- Koruma Konvoyundaki Devlet Protokol Araçları

Bu araçların mavi veya kırmızı tepe lambaları yanıp sönüyorsa ve sirenleri açıksa, diğer tüm sürücüler emniyetli biçimde sağ şeride çekilerek koridor (fermuar sistemi) oluşturmakla yükümlüdür.

CEZALAR VE EK YAPTIRIMLAR:

Geçiş üstünlüğü ihlalleri, ihlalin niteliğine göre farklı maddelerle cezalandırılır.

En ağır yaptırımlar, acil durum araçlarının geçişini engelleyen davranışlara uygulanır.

Geçiş üstünlüğüne sahip araçlara (genel) yol vermemek veya geçiş hakkı tanımamak ihlalleri durumunda ceza tutarı 15 bin TL olarak belirlenmiştir.

Cankurtaran/ambulans, yaralı/acil hasta taşıyan araçlar, itfaiye ve orman yangın araçlarına yol verilmemesi durumunda ceza tutarı 46 liradır.

Ek yaptırım olarak sürücü belgesi 30 gün süreyle geri alınır, araç 30 gün süreyle trafikten men edilir.

Zorunluluk olmadığı halde geçiş üstünlüğü hakkını kullanmak durumunda ise 46 bin TL ceza kesilerek tekrarı halinde sürücü belgesi iptal edilir.