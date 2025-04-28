Belediyelere yönelik terör davası: 25 şüpheli için iddianame hazırlandı

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Teröre geçit yok...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, belediyelerdeki usulsüz ihalelerle terör örgütü DHKP-C’ye finansman sağlandığı iddiasıyla operasyon başlattı.

Geçtiğimiz aylarda başlatılan bu operasyon kapsamında da 25 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.

Şüphelilerin, terör örgütü DHKP/C'ye finansal destek sağladıkları iddiasıyla yargılanacakları belirtildi.

Soruşturmanın detaylarına ilişkin henüz kamuoyuna kapsamlı bir açıklama yapılmazken, dava sürecinin önümüzdeki günlerde başlayacağı ifade edildi.

İDDİANAMEDE ADI GEÇENLER

İddianamede adı geçen bazı şüpheliler arasında; eski Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Der, eski Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Emir Sarıgül, eski Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, eski Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Erdoğan Yıldız, eski Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı Haydar Battal, eski Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Kalender Özdemir, eski Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Mehrali Seçme, eski Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı ve şu anda Manisa Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı olan Melih Morsümbül ile eski Sarıyer Belediye Başkan Yardımcısı Şükrü Genç bulunuyor.

12 KİŞİYE TUTUKLAMA

Şüphelilerden Sarıyer eski Belediye Başkanı Şükrü Genç, İsmail Erdem, Melih Morsümbül, Mahmut Serdar Kızılay, Kalender Özdemir, Sinan Çetiz, Haydar Battal, Yunus Bolukoç, Ahmet Serdar Demirtaş, Dursun Ceylan, Kaya Emir Dönmez ve İhsan Bulut'un "terör örgütünü finanse etmek" suçundan tutuklanmasına karar verildi.

İsmail Yalnız, Muhittin Yetimler, Necati Demirci ve Hatice Yazlık'ın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verilirken, diğer şüphelilerin hakimlikteki işlemleri sürüyor.

ESKİ BAŞKANLAR DA İFADE VERDİ

Başsavcılık ayrıca Maltepe eski Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın mağdur, eski Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü ile Şişli eski Belediye Başkan Yardımcısı Emir Sarıgül’ün ise tanık olarak ifadelerine başvurdu.

İHALELER ÜZERİNDEN FİNANSMAN SUÇLAMASI

Şüpheliler, terör örgütüne 2014 ile 2016 yılları arasında ihaleler üzerinden finansman sağlamakla suçlanıyor.

DHKP-C silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten ve etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade veren örgüt mensubu bir kişinin beyanıyla başlatılan soruşturmada, örgütün bir tekstil firmasının çalışanlarının işten çıkarılmaları ve alacaklarının ödenmemesi üzerine, şirketin örgüt tarafından ele geçirildiği iddia edildi.

TİŞÖRT ALIMI AYRINTISI

Aynı tekstil firmasının 2014-2015 yılları arasında Sarıyer ve Şişli Belediyeleri tarafından gerçekleştirilen ihalelere girdiği, ihalelerde çocuklara dağıtılmak üzere kazak ve tişört alımı yapıldığı, söz konusu belediyeler hakkında mülkiye müfettişi tarafından yapılan incelemelerde ihalede yolsuzluklar tespit edildiği belirtildi.

Müfettiş raporunda, kazak ve tişörtlerin ihale şartlarına uyulmadan bu tekstil firmasına verildiği ve piyasa bedelinin üzerinde fiyatlardan alımlar yapıldığı iddia edildi.

Bu yöntemle Sarıyer ve Şişli belediyelerinde örgüte finansman sağlandığı öne sürüldü.

"ÖRGÜTE FİNANSMAN SAĞLADILAR"

Yapılan çalışmayla 2014-2016 yılları arasında örgüte finansman sağlayan Ataşehir Belediyesi’nde 3, Maltepe Belediyesi’nde 5, Sarıyer Belediyesi’nde 8 ve Şişli Belediyesi’nde 8, toplamda 38 şüpheli tespit edildi.