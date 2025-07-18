Ben-Gvir'den Netanyahu'ya sert çıkış: Aklını başına topla

İsrail ile Hamas arasında ateşkes görüşmeleri sürerken İsrail'de aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'den, tepki çeken bir açıklama geldi.

Aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir, Tel Aviv yönetiminin Doha'da yürütülen Gazze'de ateşkes müzakerelerinden derhal çekilmesini istedi.

Yaşanan gelişmeye ilişkin detaylar, The Times of Israel gazetesinin haberinde yer aldı.

GAZZE'YE SALDIRILARIN SÜRDÜRÜLMESİNİ TALEP ETTİ

İsrail basını ise Tel Aviv yönetiminin, Gazze'nin güneyindeki Refah ve Han Yunus kentlerini birbirinden ayıran 12 kilometre uzunluğundaki Morag Koridoru'ndan kuvvetlerini çekmeyi kabul ettiğini öne sürüyor.

Morag Koridoru'ndan çekilmenin İsrail için "yenilgi" olacağını öne süren Ben-Gvir, "Morag Koridoru, askerlerimizin kanıyla fethedilmiş stratejik bir eksendir ve buradan çekilmek onların yüzüne tükürmek olur." ifadeleriyle işgali savundu.

Netanyahu’nun "aklını başına toplaması" için çok geç olmadığını söyleyen Ben-Gvir, "tam işgal, gönüllü göç ve İsrail yerleşimleri kurulması" olarak tanımladığı hedeflere ulaşılması için Gazze'ye saldırıların sürdürülmesini talep etti.

ATEŞKES ANLAŞMASI GÖRÜŞMELERİNE İLİŞKİN İDDİA: ÖNEMLİ İLERLEME SAĞLANDI

İsrail’de yayın yapan Kanal 13 televizyonu dün, Katar'ın başkenti Doha'da devam eden görüşmelerde son 24 saat içinde önemli bir ilerleme kaydedildiğini bildirmişti.

İsrailli esirlerin serbest bırakılması konusunda ciddi ilerleme sağlandığını belirten haberde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Gazze Şeridi'nden İsrail ordusunun çekilmesi konusunda ek esneklik gösterilmesini onayladığı ve bu kararın müzakerelerde ilerlemeye katkı sunduğuna işaret edilmişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyinde ve çeperinde geniş bir alanı işgal altında tutma ısrarı nedeniyle Katar'ın başkenti Doha'daki ateşkes müzakereleri durma noktasına gelmişti.

GAZZE'DE ATEŞKES MÜZAKERELERİNDE SÜREÇ

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 60 günlük ateşkesin sağlanması için gerekli şartları kabul ettiğini açıklamıştı. Teklif ateşkes görüşmelerine arabuluculuk yapan Katar ve Mısır tarafından Hamas'a sunulmuştu.

Hamas, Gazze'de İsrail ile ateşkes ve esir takası anlaşmasına ilişkin teklife "olumlu yanıtını" arabuluculara ilettiğini, ateşkesin uygulanması için müzakerelere hazır olduğunu duyurmuştu.

Tel Aviv yönetimi, Gazze'de ateşkes için Hamas'ın Katar önerisinde yaptığı değişikliğin kabul edilemez olduğunu savunmuş, buna karşın İsrailheyeti, müzakereler için Katar'ın başkenti Doha'ya gitmişti.

Doha'da süren müzakerelerde anlaşmazlıkların büyük ölçüde çözüldüğü fakat İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah ve Han Yunus kentlerini ayıran Morag Koridoru'nda ve Refah kentinde işgali sürdürme ısrarının aşılamadığı kaydedilmişti.