Petrol fiyatlarında düşüş sürüyor

Brent petrolde hareketlilik sürüyor, bu durum akaryakıt fiyatlarını etkiliyor.

Vatandaşlar benzin, motorin ve otogaz fiyatlarını takibe devam ediyor.

Bu sefer yaşanan gelişme ise milyonlarca araç sahiplerini sevindirecek cinsten.

Akaryakıt fiyatlarına ilişkin indirim beklentileri güçlenmeye başladı.

PETROL FİYATLARI DÜŞÜYOR

Petrol fiyatlarındaki düşüş eğilimi ve düşüşün devam etmesi beklentisiyle birlikte rafineri marjlarında gerileme oluşması benzin ve motorin fiyatlarına indirim olarak yansıması bekleniyor.

PETROL 5 HAFTANIN DİBİNDE

Savaş boyunca Rus petrolüne uygulanan ambargoların muhtemel bir anlaşma halinde kaldırılabileceği yönündeki beklentiler yeniden yükselmeye başladı.

Brent petrolün varil fiyatı da bu etkiyle 60,96 dolara kadar gerileyerek, 21 Ekim tarihinden bu yana en düşük seviyesini test etti. Bugünkü işlemlerde ise 62 dolara yakın seviyelerde denge arayışı devam ediyor.

Bu arada Deutsche Bank tarafından bu hafta yayımlanan bir analizde de 2026’da günlük en az 2 milyon varil ham petrol arz fazlası olabileceğini ve bunun da fiyatlar üzerinde baskı oluşturabileceği ifade edildi.

CUMA GÜNÜNDEN İTİBAREN GEÇERLİ OLABİLİR

Henüz indirimin ne kadar olacağı belli olmasa da indirimli akaryakıt satışının Cuma gününden itibaren geçerli olacağına dair beklentiler piyasada hakim durumda.

BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

İstanbul'da benzin 55 lira, Ankara'da 55,87 lira, İzmir'de 56,20 liradan satılıyor.

Motorin İstanbul'da 57,07 lira, Ankara'da 58,10 lira, İzmir'de 58,43 liradan satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.