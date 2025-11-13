Benzine zam yolda

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Akaryakıtta bir kez daha tabela değişecek...

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarını etkilerken bu değişimler nedeniyle araç sahipleri, benzin ve motorin fiyatlarını da yakından takip ediyor.

Bu kez yaşanacak gelişme, araç sahiplerini üzecek.

Benzine zam geliyor.

BENZİNE NE KADAR ZAM GELECEK

Motorine gelen zamların ardından benzine de zam gelmesi ihtimali ortaya çıktı.

Benzinin litre fiyatına cumartesiden itibaren geçerli olmak üzere 1,30 lira zam yapılması bekleniyor.

ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE FİYATLAR

Böylece İstanbul'da benzinin litresinin 55,05 lira, Ankara'da 55,9 lira, İzmir'de ise 56,24 liraya yükselmesi bekleniyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.