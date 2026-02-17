Uyuşturucu soruşturmasında ünlü markanın sahipleri hakkında gözaltı kararı Bu sabah saatlerinde ünlülere yönelik düzenlenen uyuşturucu ve fuhuş operasyonu kapsamında, "Züber" markasının sahipleri Murathan Kurt ve Nailcan Kurt da gözaltına alındı.

Göster Hızlı Özet İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda birçok ünlü isim gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında "Züber" markasının sahipleri Murathan Kurt ve Nailcan Kurt da bulunuyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, aylar önce ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonları için düğmeye bastı. Başlatılan operasyonlar kapsamında şimdiye kadar birçok ünlü isim gözaltına alındı. Gözaltına alınan bazı isimler tutuklanırken bazıları ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. BİR OPERASYON DAHA Bu sabah saatlerinde 17 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında; İsmail Hacıoğlu, Kemal Doğulu, Murat Dalkılıç ve Duman Grubu'nun solisti Kaan Tangöze olduğu öğrenildi. ÜNLÜ MARKANIN SAHİPLERİ DE GÖZALTINDA Ünlülere yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında "Züber" markasının sahipleri Murathan Kurt ve Nailcan Kurt da gözaltına alındı. REKLAMINI ÜNLÜLER YAPIYOR "Züber" markasının tanıtımını ise sosyal medya üzerinden herkesin tanıdığı isimler yapıyordu. Markanın sahipleriyle birlikte sabah saatlerinde Murat Dalkılıç, şarkıcı Kaan Tangöze, oyuncu İsmail Hacıoğlu ve Furkan Koçan, iş adamı ve 'Terzi' isimli mekanın işletmecisi Hakan Tunçelli, Murat Cevahiroğlu, Barış Talay, Hakan Kakız, Kemal Doğulu, 'Bonivex' isimli işletmenin sahibi Murat Öztürk, Alihan Taşkın, Tolga Sezgin, Ramazan Bayar, Aygün Aydın, Buse Görkem Narcı, gözaltına alındı.

