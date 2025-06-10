Benzine zam yolda

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Akaryakıtta bir kez daha tabela değişecek...

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişimler sonrası vatandaşlar, benzin ve motorin fiyatlarındaki değişimleri de yakından takip ediyor.

Geçtiğimiz aylarda motorin ve benzine gelen indirim sonrası akaryakıt tabelaları bir kez daha değişecek.

Bu sefer yaşanacak olan gelişme ise fiyatları yakından takip eden vatandaşları üzecek.

BENZİNE ZAM GELİYOR

Benzinde cuma gününden itibaren geçerli olacak şekilde fiyat artışı bekleniyor.

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, fiyatlarda sert bir düşüş olmadığı takdirde cuma gününden itibaren geçerli olacak şekilde benzin grubunda, 1 TL civarında fiyat artışı öngörülüyor.

14 Mayıs'ta benzin 1.47 TL'lik zamla 46.78 TL'ye yükselmişti.

Son indirim ise 7 Mart'ta 2 lira 6 kuruş olarak gerçekleşmişti.

GÜNCEL FİYATLAR

İstanbul (Avrupa Yakası): 46.90 TL/LT

İstanbul (Anadolu Yakası): 46.75 TL/LT

Ankara: 47.58 TL/LT

İzmir: 47.91 TL/LT

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.