Beşar Esad oyun bağımlısı oldu: Ekranın başından kalkmıyor

Suriye'de 27 Kasım'da yeni bir süreç başladı.

Muhaliflerin başlattığı ilerleyiş sonrası Esad rejimi düştü.

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin sona ermesinin ardından ailesini yanına alan Esad, milyon dolarlarla Rusya'ya kaçtı.

Esad'ın Rusya'ya kaçış hikayesinden sonra oradaki hayatı da gündeme gelmeye başladı.

EKRAN ÖNÜNDEN AYRILMIYOR

Moskova'da gizlenen Esad, sürgün hayatını bir ekranın önünde geçiriyor.

Esad şu anda Moskova'da, Rusya'nın güvenlik güçleri tarafından korunan, mermer banyolar ve korumalarla çevrili lüks bir evde sessizce yaşıyor ve bildirildiğine göre çevrimiçi video oyunlarına da bağımlı hale gelmiş durumda.

"NADİREN EVDEN ÇIKIYOR"

Eski çevresine yakın kaynaklar, nadiren evinden çıktığını ve uzun saatlerini internette oyun oynayarak geçirdiğini, bunun sürgünün getirdiği izolasyondan tek kaçış yolu olduğunu söylüyor.

ZEHİRLENDİĞİ DE İDDİA EDİLMİŞTİ

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), Suriye eski Devlet Başkanı Beşar Esad’ın Moskova’da bulunduğu sırada zehirlenerek öldürülmeye çalışıldığını açıklamıştı.

Gözlemevi’nin X hesabından yapılan duyuruda, girişimin Rus hükümetini zor durumda bırakmak ve suikastı Moskova’ya mal etmek amacıyla planlandığı ileri sürülmüştü.

DURUMU STABİL

Esad’ın 30 Eylül sabahı Moskova’nın eteklerindeki bir hastaneden taburcu edildiği, sağlık durumunun stabil olduğu bildirilmişti.