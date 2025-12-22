Beşiktaş'taki gece kulübü davası 2 Mart'a ertelendi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul Gayrettepe’de Masquerade gece kulübünde 2 Nisan 2024'te çıkan ve 29 kişinin yaşamını yitirdiği yangınla ilgili açılan davanın 12. duruşması görüldü.

Duruşmaya, hayatını kaybeden 29 kişinin aileleri ile sanık yakınları ve avukatlar katıldı.

Tutuklu 4 sanık da duruşmada hazır bulundu.

"ARTIK ADALET İSTİYORUZ"

Duruşmada konuşan Ahmet Uzun'un kardeşi Kader Uzun Kaçmaz, "Olay nedeniyle sanıklardan şikayetçiyim, davaya katılmayı talep ediyorum. 29 aile adaletin peşinde koşuyoruz, yorulduk. Artık bir sonuç çıkmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kardeşi Yusuf Uzun da sanıklardan şikayetçi olarak, "Ben de bu iş yerinde sezonluk çalıştım. Burada tüm çıkışlar kapalıydı. Benim ağabeyim servis personeliydi, hiçbir uzmanlığı yoktu. Onu çalışmaya gelmek zorundasınız diye zorladılar. 15 kişi kapının önünde ölmüş, giriş çıkışlar kapalıydı. Artık adalet istiyoruz." diye konuştu.

"20 AYDIR CAN ÇEKİŞİYORUZ"

Eşi Özkan Baş'ı kaybeden Emine Kaya Baş ise "Bu raporu kabul etmiyorum. Özkan'la birlikte kendi hayatımı da kaybettim, 20 aydır can çekişiyoruz." dedi.

Cengiz Aksoy'un kardeşi Nurten Aksoy ve Onur Aladağ'ın annesi Gülşen Aladağ da olası kasttan ceza talep ederek "Bu ihmallere gerekenin yapılmasını ve adaletin yerini bulmasını istiyorum. 29 canı kaybettik." dedi.

Duruşmada söz alan Şivan Dolu'nun ablası Fatma Getizmen, "Bütün konuşmalar kayıt altına alınıyor, itfaiye kayıtlarının incelenmesini talep ediyorum." ifadelerini kaydetti.

"BİZİM İÇİMİZİ BİLİNÇLİ TAKSİR SOĞUTAMAZ"

Dolu’nun kardeşi Zülfiye Dolu da, "29 insan için bilinçli taksir değil, olası kastla yargılama istiyoruz. Bizim içimizi bilinçli taksir soğutmaz." dedi.

Şivan Dolu'nun babası Ali Kemal Dolu ise "Avukatlar, müvekkillerinin sorumlu olmadığını, kasıt değil ihmal olduğunu savunarak müvekkillerini haklı çıkartmaya çalışıyor." dedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Savcı, tutukluluk halleri ile adli kontrollerin devamını talep etti.

33. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, tutukluların tutukluluk halinin devamına, tanıkların dinlenmesi talebinin reddine karar verdi.

Bir sonraki duruşma, 2 Mart 2026 tarihi saat 10.00'a ertelendi.

DURUŞMA ÖNCESİ AİLELERDEN AÇIKLAMA

Duruşması öncesi yangında yaşamını yitirenlerin yakınları, basın açıklaması yaptı. Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'nde görülecek duruşma öncesinde yapılan açıklamayı, yaşamını yitiren Şivan Dolu’nun ablası Zülfiye Dolu okudu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Gayrettepe Katliamı'nın 12. duruşması için bir aradayız. Takvimler 22 Aralık 2025’i gösterse de bizim için zaman 2 Nisan 2024’te durdu. O gün çıkan yangında; biz kardeşimizi, eşimizi, çocuğumuzu ve babamızı, toplam 29 canımızı kaybettik. Aradan geçen 19 ayda acımız dinmedi; biz her sabah yeni bir güne değil, o karanlık 2 Nisan sabahına uyanıyoruz. Bu süreçte üzerimize binen en büyük yük ise adaletin gecikmesidir. Çünkü biliyoruz ki: Adaletin gecikmesi, adaletin inkarıdır."